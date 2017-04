La noticia duró poco tiempo en los portales y el vértigo de internet y de la actualidad dejó este crimen en segundo plano hasta casi desaparecer, tanto de los medios como de las redes sociales.

El asesinato del adolescente se suma a la larga lista de víctimas que todos los días tienen su efímero y trágico protagonismo en una opinión pública que parece anestesiada frente a este tipo de hechos. Probablemente su nombre vuelva a escucharse cuando detengan al asesino y nuevamente cuando se culmine el proceso y se haga justicia, si es que se llega a este final. Después desaparecerá, inexorablemente.

Dice la teoría de la comunicación que una noticia deja de serlo cuando el hecho que la impulsa se repite casi como algo habitual y ya deja de sorprender a una sociedad sedienta de novedades.

Los crímenes entre jóvenes son eso: una multiplicación del espanto, una secuencia cíclica que se alimenta de sangre a fuerza de violencia en un contexto de exclusión, falta de oportunidades y miseria. Puede entenderse este fenómeno como consecuencia de malas políticas, de las propias crisis que castigan a las naciones.

Lo que cuesta comprender es que cada hecho en particular se convierta en algo cotidiano, que ya no conmueva a nadie y que no nos importe siquiera saber cuándo fue el momento que comenzamos a naturalizar la muerte de estos chicos.

