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CERECEDA SILVIA MARIA AURORA (Q.E.P.D.)

CALF, participa con dolor el deceso de su asociada acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos velados en la IGLESIA METODISTA PETECOSTAL ubicada en calle chocón 1571 y serán inhumados el día 15 de septiembre del 2026, a las 09 hs. En el cementerio PROGRESO- Neuquén.

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