CERECEDA SILVIA MARIA AURORA (Q.E.P.D.)
CALF, participa con dolor el deceso de su asociada acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos velados en la IGLESIA METODISTA PETECOSTAL ubicada en calle chocón 1571 y serán inhumados el día 15 de septiembre del 2026, a las 09 hs. En el cementerio PROGRESO- Neuquén.
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Alfredo Gustavo Widmann (Q.E.P.D.)
Falleció en Cipolletti el 11/09/2026 a los 78 años de edad. Asociación Mutualista Ocaso participa del fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento. Sus restos velados en sala B de calle Tte. Ibáñez 840, siendo inhumados el 13/09 a las 10:30 h en el cementerio central de Neuquén Capital. Servicio y traslado Asociación Mutualista Ocaso.