Accidentado en Cerro Azul: colecta, padre coraje y doble drama

Mientras destaca la ayuda solidaria, el hombre no deja de golpear puertas en forma desesperada ya que "necesitamos operarlo cuanto antes".

"Por intermedio de Ministerio de Salud se están tratando de conseguir los materiales para la operación. Pero la colecta por supuesto que continúa en pie, sigue y marcha bien gracias a Dios", agrega quien no abandona ni un instante a su hijo en este momento adverso.

image.png Ricardo, el joven que se accidentó en bici en Cerro Azul, "está bien de ánimo" en el Hospital.

Germán sabe que tiene que tener extremo cuidado con los estafadores ya que al haber dinero de por medio, están al acecho. "Me ofrecieron un presupuesto que me pareció raro, sin detalles ni nada, demasiado económico, así que lo deseché... Me quedo con la solidaridad de la gente, con todos los que ayudan de manera desinteresada y les quiero agradecer, el teléfono no para de sonar", sostiene.

El doble drama

"Mi señora está enferma, hace un tiempo que venía con diálisis y con esto cayó al piso como se dice", confiesa con angustia Germán.

En ese escenario, vuelve a destacar la generosidad de los vecinos, muchos a los que incluso ni conocía. “Me llaman y me ofrecen vehículo para movilizarme, ya que estoy en zona de chacras y siempre viajo en taxi con lo caro que están", indica en el final.

¡Fuerzas, papá! ¡Fuerzas Ricardo!

Cómo ayudarlos

CBU 0000003100087958233096, Alias Ricardo.Ancan.Jesus.