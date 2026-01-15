Atento infractores: ya está disponible el link para confirmar si tenés fotomulta en Plottier

La Municipalidad anunció que notificó en las últimas horas a los infractores que tenían mail registrados y que envió a sus domicilios al resto.

Luego de semanas de expectativa y consultas, el sistema de fotomultas en Plottier dio un paso clave: ya se encuentra habilitado el link oficial para que los automovilistas puedan verificar si registran infracciones de tránsito y, además, comenzaron a enviarse las notificaciones correspondientes.

Así lo confirmó a LM Neuquén el juez de Faltas de la ciudad, Juan Carlos González, quien señaló que en las últimas horas vecinos y vecinas ya se acercaron al Tribunal para consultar cómo proceder ante la detección de contravenciones.

La consulta puede realizarse a través del sitio web oficial https://multas.plottier.gob.ar/ , donde los conductores deben ingresar el número de dominio del vehículo o su CUIT/CUIL para acceder al estado de posibles infracciones.

Según explicaron desde el área de Faltas, el sistema permite conocer si el vehículo fue captado por los dispositivos de control y si la contravención ya se encuentra formalmente notificada.

plottier camaras (4)

“Sí, ya está habilitado, la gente puede consultar con número de dominio o su número de CUIT o CUIL, pueden consultar si tienen alguna contravención y sí, ya se han enviado las notificaciones”, indicó González. El funcionario precisó además que las comunicaciones “ya empezaron a salir” y que muchas personas se notificaron por correo electrónico, lo que generó un incremento inmediato de consultas presenciales.

“En el día de hoy ya se han acercado acá al Tribunal a consultar los trámites a seguir o cómo cancelar la contravención. Así que todos los que tienen mail ya prácticamente se han notificado”, agregó el juez de Faltas, dando cuenta del impacto inmediato que tuvo la puesta en funcionamiento formal del sistema.

Un sistema que ya detectó infracciones

Tal como había informado LM Neuquén en una nota anterior, el sistema de fotomultas en Plottier se encontraba activo desde noviembre pasado. De acuerdo a los datos oficiales brindados oportunamente, los dispositivos registraban alrededor de 200 infracciones por día, principalmente por exceso de velocidad y cruce de semáforos en rojo.

plottier camaras (2)

En un principio, desde el Municipio y el Juzgado de Faltas habían aclarado que el objetivo inicial es generar conciencia vial y ajustar el funcionamiento técnico del sistema antes de avanzar con las multas efectivas. Esa etapa, según confirmaron ahora las autoridades, quedó atrás: las infracciones detectadas comenzaron a transformarse en actas formales y las notificaciones ya están siendo enviadas a los infractores.

El cambio marca un punto de inflexión en la política de control de tránsito de la ciudad, que busca reducir la siniestralidad vial y ordenar la circulación en zonas críticas, especialmente en avenidas con alto flujo vehicular y cruces semaforizados.

Cómo consultar si tenés una fotomulta

El procedimiento para verificar si un vehículo tiene infracciones es sencillo y completamente online. Los automovilistas deben ingresar a la plataforma oficial del Municipio, cargar los datos solicitados y el sistema devuelve la información disponible. En caso de existir una contravención, allí mismo se indica el estado del trámite y los pasos a seguir.

Desde el Juzgado de Faltas explicaron que, una vez notificado, el infractor puede optar por realizar el descargo correspondiente o avanzar con el pago voluntario, según lo establece la normativa vigente. Para quienes no cuentan con acceso a correo electrónico o tienen dudas sobre la notificación recibida, también está habilitada la consulta presencial en el Tribunal.

tribunal de faltas plottier multas

“El objetivo no es recaudar, sino ordenar el tránsito y que la gente respete las normas”, habían señalado anteriormente desde el Municipio, en línea con la implementación progresiva del sistema. Sin embargo, el inicio del envío de notificaciones implica que las infracciones ya generan consecuencias administrativas y económicas para los conductores.

El comienzo de las notificaciones generó un fuerte movimiento en el Juzgado de Faltas, donde vecinos y vecinas se acercaron para interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema, los plazos de pago y las posibilidades de descargo. Según indicaron fuentes oficiales, esta situación era esperable y forma parte del proceso de adaptación al nuevo esquema de control vial.

En ese sentido, las autoridades insistieron en la importancia de que los automovilistas revisen periódicamente el sitio web oficial y mantengan actualizados sus datos de contacto, especialmente el correo electrónico, para recibir las comunicaciones correspondientes.

Puntos de control

Av. del Trabajo y calle Constituyentes;

Av. San Martín y calle Sargento Cabral;

Calles Santa Fe Sur y Leopoldo Lugones (sentido este- oeste y oeste-este);

Calles Leopoldo Lugones y Santa Fe Sur (sentido sur-norte);

Av. Riavitz y calle Buenos Aires Norte;

Calles Buenos Aires Norte y Ernesto Bachman;

Calle Buenos Aires Norte y Av. Plottier;

Calle Buenos Aires Sur y Av. Plottier;

Calle Buenos Aires Norte y Av. Zabaleta (sentido oeste-este);

Av. Zabaleta y calle Buenos Aires Norte (sentido norte-sur);

Calle Buenos Aires Sur y Av. Zabaleta (sentido norte-sur);

Av. Zabaleta y Buenos Aires Sur (sentido este-oeste);

Calles Buenos Aires Norte y Libertad;

Calles Buenos Aires Sur y Reguero; y

Calles Libertad y Buenos Aires Norte.

Precios de las fotomultas

Las sanciones se determinarán en módulos y podrán reducirse a la mitad si se abonan dentro de los 30 días posteriores a la notificación, bajo la figura de pago voluntario. Además, se deben sumar gastos administrativos, que rondarán los $40.000 (el juez estimó entre 36.000 y 43.000 pesos).

Multa por cruzar en rojo

200 módulos: $312.000

Pago voluntario (dentro de 30 días): $156.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

Multa por detenerse sobre la senda peatonal

100 módulos: $156.000

Pago voluntario: $78.000

Gastos administrativos: aprox. $40.000

González sostuvo que los valores “están por debajo de los que cobra Neuquén capital”, aunque aclaró que ambos municipios actualizan los montos siguiendo criterios similares vinculados al precio de los combustibles.