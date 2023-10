Además, indicó que su madre no pudo viajar en la ambulancia con el adolescente debido a que tiene dos bebés de un año. “Tuvo que llevarla un familiar en auto porque los gemelitos no podían viajar en la ambulancia”, señaló.

El inesperado accidente ocasionó que la familia agote los recursos que tenía, ya que la mujer debe costearse alojamiento y alimentos para ella y sus pequeños. “Maicol continúa en terapia intensiva del Policlínico Neuquén, ya le realizaron una cirugía en la rodilla y le pusieron unos clavos, pero para las otras todavía no hay fecha porque tienen que llegar los materiales que le tienen que poner”, explicó.

Es por ello que no saben cuánto tiempo deberán permanecer en la ciudad de Neuquén y afrontar gastos que no estaban contemplados en la economía familiar. “Ella no puede quedarse sin dinero estando en una ciudad que no es la suya, sin familia o amigos que la puedan ayudar”, observó.

No saben cuanto tiempo debe permanecer el adolescente internado en Neuquén.

La colecta

Ante esto, los vecinos le pidieron permiso a la mujer para pedir donaciones de dinero y de alimento para ayudarla. “Nosotros contribuimos con lo que podíamos, pero sabemos que no es suficiente y sabemos que Neuquén es muy caro, tanto en alojamiento como en comida”, sostuvo.

La cuenta de Mercado Pago para hacer las donaciones está a nombre de Romina Belén Pobrete. CVU: 0000003100088194776693. Alias mercaditomaicol.

“Ella lo está necesitando un montón porque está sola con sus bebés y con el hijo de 17 años en terapia intensiva”, precisó Filomena.