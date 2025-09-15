Créditos de Banco Nación para comprar autos: cuáles son las 19 concesionarias adheridas en Neuquén

En este artículo, te contamos cuáles son las concesionarias en Neuquén adheridas a la línea de créditos que otorga el Banco Nación para comprar autos .

En su portal oficial, el Banco de la Nación Argentina brindó detalles acerca de la línea de préstamos para la compra de vehículos . Con el nombre +Autos , el BNA apuntó que “cambiar el auto nunca fue tan fácil. Acercate a cualquiera de las concesionarias adheridas y accedé a un préstamo personal para la adquisición de vehículos ”. En la provincia de Neuquén , ¿cuáles son las concesionarias adheridas a +Autos ?

Según lo consigna el Banco Nación , esta modalidad de préstamo para la compra de autos se gestiona directamente en cada concesionaria. Sólo es preciso presentar el DNI en la concesionaria, conocer la oferta y allí mismo se podrá solicitar el préstamo , sin realizar trámite alguno en la sucursal y sin ningún gasto de otorgamiento. Si no se es cliente del BNA , también es posible acceder al préstamo .

Para acceder al crédito +Autos, otorgado por el Banco Nación para la compra de vehículos en la provincia de Neuquén, es preciso concurrir a cualquiera de estas 26 concesionarias:

En la ciudad de Neuquén:

Iruña S.A. (en Félix San Martín 1650 y Perticone 2085).

Nippon Car S.R.L. (Perticone 2095 y Perticone 1575).

Pire Rayen Automotores S.A. (con sedes en Belenguer 2475, Perticone 825, Perticone 905, Félix San Martín 936 y Ruta 22 y B. Houssay).

Sahiora S.A. (Perticone 851).

Sapac S.A. (Perticone 975).

Sion S.R.L. (J. J. Lastra 972).

Taraborelli Patagonia (Juan Julián Lastra 4600).

Valley Star (Félix San Martín 925 y Eugenio Perticone 895).

Alika (Teodoro Planas 1731).

Hicsa (Eugenio Perticone 925 y Félix San Martín 950).

Kumenia (Teodoro Planas 1795).

Mirage (Félix San Martín 1650).

En Centenario:

Acceso Norte Automotores, ubicada en Ruta 7 y Jamaica.

En Cutral Co:

Nativa S.A.C.I.F., en avenida Olascoaga 816.

Roman Alejandro Luis, en avenida Olascoaga y Misiones 240.

En Zapala:

Valley Star (Ruta 22 y B. Houssay).

Hicsa (Ruta 22 y B. Houssay).

Nativa (Houssay y Uruguay 25).

El listado actualizado de las concesionarias ubicadas en la provincia de Neuquén adheridas a +Autos del Banco Nación se puede consultar en el sitio oficial del BNA.

Esta línea de créditos +Autos del BNA contempla montos que van desde $1.000.000 hasta $ 100.000.000, con plazos de financiación de hasta 72 meses, e incluye unidades 0km como usadas de hasta 10 años de antigüedad.

Cabe subrayar que sólo las personas físicas pueden acceder a esta línea de créditos del BNA, quedando excluidas las empresas. Además, es requisito ser ciudadano argentino o extranjero con residencia legal en el país. El crédito establece una tasa nominal anual (TNA) fija del 38% durante todo el período acordado. La tasa efectiva anual (TEA) asciende al 45,37% y el costo financiero total (CFT) efectivo anual alcanza el 57,02%. Estas cifras contemplan capital, intereses e IVA sobre los intereses, aunque no incluyen eventuales impuestos de sellos provinciales. Por otra parte, cabe consignar que el pago de las cuotas se debita de forma automática de la caja de ahorros del solicitante. Por ello, el beneficiario debe contar con saldo suficiente en la fecha de vencimiento de cada cuota para evitar incumplimientos.