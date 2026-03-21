De Buenos Aires a Córdoba vía Neuquén: el vuelo que se volvió una pesadilla de 15 horas

Pasajeros de JetSmart vivieron un calvario: desvios por tormentas, una descompensación a bordo y una madrugada de frío y abandono en el aeropuerto neuquino.

Lo que debía ser un trayecto de apenas una hora entre Buenos Aires y Córdoba se transformó en una pesadilla de 15 horas de incertidumbre . El vuelo WJ 3112 de la empresa JetSmart terminó aterrizando en la ciudad de Neuquén a las 3 de la mañana de este sábado, dejando a decenas de pasajeros varados en una terminal prácticamente vacía y sin asistencia.

La travesía comenzó el viernes a las 9 de la noche desde Aeroparque con destino a la capital cordobesa, donde se registraba un sistema frontal de tormenta, como en todo el centro del país. Tras intentar aterrizar en Córdoba en medio de una fuerte tormenta y turbulencias que generaron pánico en la cabina —"fue peor que cruzar la Cordillera", relató una pasajera a Cadena 3—, el avión fue desviado primero a Tucumán para cargar combustible.

Allí, arribaron alrededor de las 23:30, con un clima de tensión enter los pasajeros, que aumentó cuando una mujer sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida por una médica que viajaba en el pasaje.

vuelo cancelado jetsmart

El inesperado arribo al aeropuerto Neuquén

Cerca de la 1 de la mañana el avión partió desde Tucumán rumbo a Córdoba, pero fracasó por las condiciones meteorológicas. Como Buenos Aires y Rosario estaban en las mismas condiciones, tras el segundo intento fallido por bajar en suelo cordobés, la empresa decidió enviar la aeronave a su destino final de cronograma: Neuquén.

Los pasajeros arribaron a la capital provincial a las 2:58 de la mañana del sábado, encontrándose con un panorama desolador. Según las denuncias, el personal de tierra no tenía información clara y los locales comerciales del aeropuerto Presidente Perón estaban cerrados.

"Nos dejaron sin agua, sin comida y con temperaturas bajísimas dentro del aeropuerto", resumió una de las damnificadas. El malestar se profundizó cuando la primera solución de la aerolínea fue proponerles regresar a Buenos Aires, algo que fue rechazado de plano ya que el destino original de todos los viajeros era Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpottersArg/status/2035352974365487613&partner=&hide_thread=false Noche y madrugada particular para los pasajeros del vuelo JA 3112 de JetSMART entre Buenos Aires y Córdoba



• Partieron de Aeroparque el viernes a las 21:16 rumbo a Córdoba en el Airbus A321neo CC-DIB



• Por mala meteorología en Córdoba, se desviaron a Tucumán, donde… pic.twitter.com/IMksyxnhCY — Vuelos y Spotters (@SpottersArg) March 21, 2026

Una espera eterna

Recién cerca de las 6 de la mañana, con la apertura de un bar en la terminal neuquina, algunos pasajeros pudieron comprar alimentos por su cuenta. Si bien la empresa entregó vouchers de refrigerio, las largas filas y la demora en la atención impidieron que muchos pudieran utilizarlos antes de la nueva partida.

Finalmente, tras una noche de vigilia en los asientos del aeropuerto local, el vuelo hacia Córdoba despegó a las 9:55 de la mañana del sábado, llegando cerca de las 11 de la mañana a Córdoba.

Aeropuerto de Neuquén (12) Maria Isabel Sanchez

"Llegué a mi casa después de estar 24 horas despierta. Un vuelo de una hora terminó durando quince", relató una pasajera afectada. Tras el traumático episodio, varios de los viajeros confirmaron que realizarán denuncias formales ante Defensa del Consumidor por la falta de plan de contingencia de Jetsmart.