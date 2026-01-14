De los semáforos al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2026: la impactante historia de Dillom

El "enfant terrible" de la escena urbana llega a Neuquén para coronar la última noche del festival. Sus inicios como malabarista y el show conceptual que revoluciona el país.

La Fiesta de la Confluencia 2026 no solo es un desfile de hits, sino también un escenario de historias de superación. Una de las más potentes es la de Dillom (Dylan León Masa), quien se presentará el domingo 8 de febrero como uno de los grandes protagonistas de la jornada de cierre, junto a Trueno y La Joaqui .

Considerado por la crítica como el referente de un nuevo género alternativo, Dillom llega a la Isla 132 en su mejor momento, tras haber hecho historia con un show consagratorio en el Estadio Vélez ante 35 mil personas a fines de 2025.

Sin embargo, su camino al estrellato no fue convencional: el artista confesó recientemente que, antes de la fama, se ganaba la vida haciendo malabares con el diábolo en los semáforos y subtes de Buenos Aires.

Dillom (2)

Un artista "incatalogable"

Dillom se define a sí mismo como un artista alternativo antes que un trapero tradicional. Su música es una "licuadora de géneros" que mezcla el trap con el punk, el heavy metal y el rock. E

sta propuesta estética, que él describe como oscura y mordaz, ha logrado captar la atención de figuras históricas como Fito Páez y Santiago Motorizado.

En su presentación en Neuquén, se espera que el repertorio recorra los éxitos de su aclamado disco "Por cesárea" y clásicos de "Post Mortem". Canciones como "Opa", "Pelotuda" y su reciente éxito "Carne Viva" (junto a Blair) son fijas en un setlist que destaca por su puesta en escena casi teatral.

Embed - DILLOM - OPA (Videoclip Oficial)

El fenómeno de la última noche

La presencia de Dillom en la grilla del domingo refuerza la apuesta de la organización por la cultura urbana. Según datos de la municipalidad, la última jornada suele atraer a un público masivo que llega desde distintos puntos de la Patagonia para ver a los líderes de la escena actual.

Para quienes busquen vivir el show desde las primeras filas, el Pase Confluencia sigue disponible en la plataforma Entrada Uno. Este pase permite el acceso al sector preferencial frente al escenario, ideal para disfrutar de la energía y los visuales que caracterizan las presentaciones del artista de Colegiales.

Dillom (1)

Los horarios de la Fiesta de la Confluencia 2026 día por día

Jueves 5 de febrero

18:20 Ganador Pre Confluencia

19:00 Migrantes

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:30 Rombai

21:20 Marité Berbel

22:00 Luciano Pereyra

00:00 Karina

Viernes 6 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Tuli

19:30 Lauty Gram

20:20 Ganador Pre Confluencia

21:00 Roze

22:00 FMK

23:20 Angela Torres

00:50 Luck-Ra

Sábado 7 de febrero

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Kapanga

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:40 Bersuit

22:00 Comodines

22:40 La Beriso

00:10 NTVG

Domingo 8 de febrero