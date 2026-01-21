Desafío a los oficialismos: ¿La ola violeta va por todo en Neuquén?

El mapa político neuquino exhibe hoy un tercer actor con peso suficiente como para hacer temblar las estructuras políticas locales. La Libertad Avanza lanza su desafío.

El mapa político neuquino, que en 2023 parecía haberse cerrado en torno al MPN y al proyecto provincial de Rolando Figueroa, exhibe hoy un tercer actor con peso suficiente como para hacer temblar las estructuras políticas locales. El sinceramiento de La Libertad Avanza (LLA) como actor con ambición municipal se hizo realidad este fin de semana, mediante un discurso de confrontación abierta con los poderes locales.

En las últimas elecciones provinciales y municipales, 33 municipios neuquinos quedaron en manos del MPN, mientras que el figueroismo se quedó con 14. La Libertad Avanza, en aquel momento, era un partido incipiente y enfocado exclusivamente a las elecciones nacionales y no disputó municipio alguno en la provincia de Neuquén.

La capital, bajo gestión de Mariano Gaido , se mantuvo dentro de la órbita emepenista, y Figueroa rápidamente lo incorporó a su entramado de intendentes aliados, es decir que no accedieron al poder de la mano de Figueroa, pero habiendo quedado huérfanos de un gobernador que los asista, ahora responden incondicionalmente a él.

Ese breve equilibrio, sin embargo, parece haberse roto este fin de semana.

Cuando Julio César cruzó el río Rubicón y pronunció el célebre “Alea iacta est” (la suerte está echada), estaba quebrando un orden político, puesto que, desafiando las órdenes de Roma de no cruzar el río, iniciaría una guerra externa e interna sin retorno. Pero también mediante la célebre frase, estaría representando la idea de que, iniciadas esas acciones, ya no habría vuelta atrás y lo allí hecho ya no podría ser deshecho por la historia.

En la política actual, la guerra electoral tiene nuevas formas para anunciarse. En el caso neuquino fue una imagen, una foto trucada: una municipalidad de Neuquén con su fachada completamente teñida con el color que representa a los libertarios de Milei, es decir, el color violeta.

Curiosidades de la historia, donde antes había frases solemnes, hoy hay fotografías virales.

muni violeta la libertad avanza

Nadia Márquez blanquea la estrategia: no son rumores

Consultada por este medio sobre los rumores de que La Libertad Avanza iría por la Municipalidad de Neuquén, Márquez fue categórica y eliminó cualquier ambigüedad: “No son rumores. La Libertad Avanza va por todas las intendencias y las gobernaciones en el 2027. Somos los únicos capaces de cambiar las cosas: bajar impuestos, achicar el Estado y sacar la opresión a los privados defendiendo la libertad”.

Así fue que comenzaron a circular imágenes intervenidas de otras municipalidades pintadas de violeta: San Martín de los Andes, Zapala, Centenario, Plottier, Plaza Huincul, Senillosa, Cutral Có, Añelo, Loncopué y San Patricio del Chañar. Incluso Rincón de los Sauces, históricamente controlada por los poderosos líderes del Sindicato de Petroleros Privados, apareció en esa desafiante ola simbólica de color violeta.

La afirmación de Márquez terminó de explicitar sin ningún complejo que no sólo disputará las intendencias, sino que también las gobernaciones, lo cual en teoría incluye la neuquina. Sin embargo, hasta el momento no aparecieron en las redes de la senadora imágenes de la Gobernación de Roca y Rioja pintadas de violeta. Rolando Figueroa parece ser, por el momento, el único límite de Márquez, a quien acompañó en su camino a la gobernación en el 2023.

Figueroa ante un problema nuevo

Sin embargo, para Rolando Figueroa, este movimiento complica el tablero. Su proyecto se sustenta en base a la ventaja territorial de los municipios del interior y la ausencia de estructuras políticas opositoras en esos distritos. Pero ahora no solo enfrenta el desgaste natural de gestiones municipales, sino un actor que disputa agenda, símbolos y sentido común con una mensaje simple y eficaz: “ustedes suben impuestos, nosotros los bajamos”.

muni violeta la libertad avanza2

¿Ola o tendencia?

Llamarla “ola violeta” puede parecer exagerado, pero no lo es. A nivel nacional, el libertarismo viene trasladando su capital político desde el debate macroeconómico que Milei parece estar ganando, hacia problemas cotidianos: tasas, servicios, trámites, presión impositiva local. Milei buscará en el segundo tramo de su mandato, eliminar los tributos municipales casi en su totalidad, ya que si el objetivo es liberar la economía del peso del Estado, de nada sirve bajar impuestos nacionales, si luego los municipios los suben.

Adicionalmente el antecedente de las elecciones legislativas del 2025 podría transformarse en tendencia en algunas ciudades importantes que comparten perfil cosmopolita: LLA ganó con contundencia en San Martín de Los Andes, Villa la Angostura y Neuquén capital.

LLA todavía carece de la capilaridad territorial del MPN o del figuerismo, pero compensa con dos ventajas: alta visibilidad mediática y una lectura inmediata y eficaz del enojo ciudadano. En política, el enojo captado en el momento justo puede ser más decisivo que la estructura.

Conclusión: el mapa ya no es el mismo

Neuquén entra en una fase de gran imprevisibilidad política. Lo que parecía un reparto estable entre provincialismo y oficialismos locales, hoy enfrenta un actor que, si no está dispuesto a negociar, puede complicar los planes quienes hoy ostentan los poderes ejecutivos.

Si los municipios no logran recomponer confianza —con decisiones fiscales más transparentes y menos abruptas—, la “ola violeta” puede dejar de ser metáfora y convertirse en resultados electorales concretos en 2027.