Día por día, los horarios de la Fiesta Nacional de la Confluencia: a qué hora se presenta cada artista

El line up de la fiesta tiene presentaciones para todos los gustos y los horarios de los espectáculos musicales también varían para convocar a aquellos que prefieren ir a pasar la tarde y quienes opten por quedarse hasta altas horas de la noche disfrutando de la música y todas las actividades.

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Nacional de la Confluencia

En la cuenta regresiva del inicio de la Fiesta de la Confluencia 2025, con toda la estructura preparada en la isla 132 para recibir la multitudinaria convocatoria de locales y turistas que llegan desde todas partes del país, se intensifican los trabajos preventivos que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de todos.

"Para nosotros la fiesta comienza dos días antes, porque están los certámenes en la isla 132 de la final de la preconfluencia con 5 artistas regionales y locales que tendrán la oportunidad de subirse al escenario para telonear a los músicos nacionales que se presentarán en el escenario Confluencia", afirmó la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Y destacó que la convocatoria a los cuatro días de fiesta - del 6 al 9 de septiembre - es un verdadero éxito. En este marco, se conoció que quedan pocas entradas. "Van por arriba del 80% de entradas vendidas para el sector preferencial, la gente elige ver a sus artistas de cerca", dijo en diálogo con LU5.

drone última noche confluencia para portada.jpg

Pasqualini afirmó que este año se esperan alrededor de 50 mil personas por día. "La Fiesta de la Confluencia es un ícono en la ciudad, compite con Cosquín y Lollapalooza".

¿Se pueden llevar reposeras y conservadoras?

"No se pueden llevar reposeras, ni sillas plegables, pero por una cuestión de seguridad porque en ningún festival o fiesta popular de esta magnitud como Cosquín Rock o Lollapalooza está permitido", señaló.

A la vez que aclaró que tampoco se pueden ingresar conservadoras, ni botellas de vidrio, desodorantes en aerosol, perfumes, encendedores, ni elementos punzocortantes, ni paraguas "nada que pueda generar alguna situación de inseguridad".

En este sentido, se indicó que habrá un doble cacheo en el ingreso a la fiesta. "Venimos trabajando en todas las cuestiones de seguridad con la policía, SIEN, tránsito, Defensa Civil, guardavidas. Secretaría de Derechos Humanos en función de niños perdidos y personas con discapacidad", precisó la funcionaria.

Seguridad- Fiesta de la Confluencia- Policía-2.jpg

Cada noche habrá más de 3.500 personas trabajando en este esquema de seguridad, sumado a ello personal de todas las Secretarías de la Municipalidad de Neuquén.

"En caso de que lo lleven se las quitarán en el cacheo, es una cuestión de seguridad, sabemos que hace varios años íbamos con la reposera pero no había 200 mil personas, siempre hablamos de una fiesta segura que tiene que ver compensar todas estas cuestiones de no caerse de la silla, de no lastimarse", aclaró Pasqualini.

¿Cuáles son los nuevos precios de las entradas preferenciales?

A días del inicio de la 12° edición de la Fiesta de la Confluencia 2025, se modificaron los precios de las entradas preferenciales para disfrutar de cuatro jornadas a puro festejo en la capital neuquina, que ya se prepara para recibir a cientos de turistas.

El jueves pasado, desde la Municipalidad de Neuquén habían anticipado que la venta de las entradas iban en aumento y ya alcanzaban el 80% de las preferenciales.

Tras la venta de las primeras tandas, el precio se modificó hace algunos días, y ya en la cuenta regresiva este lunes volvieron a tener cambios. Varían según el sector del predio.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, había indicado que hay muchas expectativas sobre la convocatoria multitudinaria que tendrá el festival. Y aclaró que si bien es con entrada libre y gratuita, los vecinos y turistas que quieren disfrutar de los artistas nacionales e internacionales más cerca, pueden acceder a la compra de entradas.

Los interesados tienen que ingresar al portal www.entradauno.com, donde ahora solo aparece la opción de compra de entradas del sector preferenciales que ahora tiene un valor actualizado:

El costo es de $40.000 por día

El pack abono de los 4 días por $120.000.

Cómo comprarlas

Vale aclarar que la entrada a la Fiesta Nacional de la Confluencia es completamente libre y gratuito y que la compra de las entradas dependerá del interés de los vecinos y visitantes al festival que quieran estar más cerca del escenario principal.

Desde la organización del evento, aclararon que la compra de entradas es solo por los canales oficiales de Fiesta de la Confluencia. Esto quiere decir que podés entrar a www.fiestaconfluencia.com.ar y acceder luego a www.entradauno.com para seguir el procedimiento de compra.

Las entradas se pueden abonar con cualquier tarjeta de crédito y débito. Desde el sitio aclararon que una vez realizada la compra “no se puede modificar” y que los “menores de hasta 4 años inclusive ingresan sin cargo”.

venta- entradas- isla 132- FIESTA DE LA CONFLUENCIA.jpg Google Maps

Y desde este sábado se sumó una nueva posibilidad de adquirir las entradas. Para aquellos que prefieran comprarlas de forma presencial, estará habilitada una ventanilla en el predio de la Isla 132, en el horario de 16 a 22 horas.