El clima en Neuquén: el fin de semana se acerca con viento e inestabilidad

El pronóstico del SMN anticipa días estables en el centro y norte neuquino, mientras que en la cordillera se esperan algunas lluvias hacia el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este fin de semana en Neuquén. Las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la provincia, con temperaturas en ascenso y sin lluvias en el norte y centro. Sin embargo, la cordillera experimentará un cambio hacia el domingo, cuando se esperan precipitaciones y nevadas débiles. En varios puntos también se espera viento con ráfagas fuertes.
El viernes se anticipa despejado en la ciudad de Neuquén, con mínima de 0°C y máxima de 14°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del oeste entre 7 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El sábado la mínima será de 4°C y la máxima de 16°C, también sin lluvias. El viento se mantendrá moderado a fuerte, del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.
El domingo subirá un poco más la temperatura: mínima de 5°C y máxima de 17°C, cielo mayormente despejado y vientos del oeste de 13 a 22 km/h, sin ráfagas intensas ni precipitaciones.
Centro provincial
En la comarca petrolera, el viernes se espera una mínima de 0°C y máxima de 14°C, con vientos leves del oeste (7–31 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h. El sábado subirá a 16°C y el domingo a 17°C, manteniendo las ráfagas fuertes y sin lluvias.
La zona de Zapala, en tanto, tendrá un viernes frío, con -2°C de mínima y 8°C de máxima. El sábado trepará hasta 14°C y el domingo a 15°C, con vientos moderados del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, aunque con baja probabilidad de lluvias.
Cordillera: San Martín, Junín, Villa La Angostura y Chapelco
El viernes será frío en toda la zona Andina, las mínimas rondarán los -4°C y las máximas los 7°C, con vientos moderados de hasta 22 km/h. Sin precipitaciones.
El sábado, el tiempo seguirá estable con máximas de 12°C en San Martín y 14°C en Junín, aunque se intensificarán los vientos del oeste.
El domingo traerá inestabilidad: máximas de 11°C en San Martín, 14°C en Junín y 11°C en Villa La Angostura. Se esperan lluvias y nevadas aisladas hacia la tarde y noche, con probabilidad entre el 10 y 40%. Los vientos serán moderados a fuertes, con ráfagas que podrían superar los 59 km/h en zonas altas.
Norte neuquino y pasos cordilleranos
En el Alto Neuquén, el viernes se espera mínima de -2°C y máxima de 8°C, con vientos leves. El sábado subirá a 16°C y el domingo repetirá esa máxima, pero con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde-noche y ráfagas de hasta 59 km/h.
En Manzano Amargo, Pino Hachado y Copahue, las mínimas seguirán bajo cero el viernes (hasta -7°C) y las máximas en torno a los 7°C. El sábado el panorama mejorará con 13°C, pero el domingo se prevén lluvias o nevadas débiles, con chances del 10 al 40% y ráfagas intensas de hasta 70 km/h.
El SMN indica que gran parte del territorio neuquino tendrá tiempo estable y soleado, pero con viento fuerte en el centro y norte, especialmente entre viernes y sábado. En la cordillera y pasos fronterizos, en cambio, el domingo estará marcado por la llegada de lluvias y nevadas débiles, lo que anticipa un cierre de fin de semana más inestable.
