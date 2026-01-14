El combustible le otorga un importante plus al turismo en Neuquén

Residentes y visitantes se ven beneficiados por precios que facilitan los recorridos por los destinos emblemáticos de la provincia

Quienes residen y trabajan en la provincia de Neuquén lo saben. Y los que llegan de otros distritos (en especial desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires) se sorprenden . Lo saludable es que el precio de los combustibles beneficia a unos y otros.

Recorrer los destinos de la provincia de Vaca Muerta -de norte a sur o de este a oeste- no sólo implica horas de viaje, sino también consumo de combustibles , erogación que se ve considerablemente atenuada por los valores en surtidor.

Viajar por las localidades del norte -en medio de paisajes encantadores- o disfrutar de la Ruta de los Siete Lagos (San Martín, Villa La Angostura, etc.) resulta económico -en precios comparativos- gracias a una escala que favorece a las actividades turísticas y productivas en general.

Lo nuevo es que un relevamiento oficial que difundió el diario porteño Clarín arrojó que la nafta y el gasoil tienen diferencias de más de 300 pesos por litro, con la particularidad de que en las provincias de la Patagonia los valores son los más bajos; mientras que los más altos se encuentran en el Norte y Noreste del país.

Por qué de esas diferencias se explica tanto en las exenciones impositivas que existen en el sur, como en los costos logísticos y las estrategias comerciales de las petroleras. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Neuquén realiza permanentes gestiones en un escenario que no es nada sencillo, muy especialmente desde que el gobierno nacional se retiró del control de los precios y las petroleras aplican “micro ajustes”.

Dicho informe estableció que el promedio nacional de la nafta súper es de 1.577 pesos por litro. Y marcó las siguientes diferencias:

Santa Cruz: 1.350 pesos

Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y La Pampa: valores similares

Promedio país (incluye a la ciudad de Buenos Aires): 1.577 pesos.

Corrientes: 1.682 pesos

Salta, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa: valores apenas inferiores a Corrientes

Nafta premium

Río Negro: 1.637 pesos

Neuquén y las otras provincias patagónicas: valores cercanos

Promedio país (incluye a la ciudad de Buenos Aires): 1.835 pesos

Formosa: 1.955 pesos

Corrientes, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Córdoba: valores similares a los más altos

Gasoil común