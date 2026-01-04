Se suma una importante ciudad de la cordillera al cobro de la Tasa Vial en los combustibles

Este tributo se cobra directamente en las estaciones de servicio. Cómo se aplicaría y qué otros municipios ya adhirieron a la Tasa Vial.

El ICL es un Impuesto los combustibles Líquidos que en parte iba a parar a Vialidad Nacional.

Hace tiempo en Villa la Angostura , el intendente Javier Murer busca implementar la llamada Tasa Vial, un tributo municipal a los combustibles que viene a compensar la quita de inversiones por parte del gobierno nacional.

La misma se suma al precio del combustible y se cobra directamente en las estaciones de servicio , que actúan como agentes recaudadores y luego transfieren los fondos al municipio. En la provincia del Neuquén, la tasa tiene una alícuota del 4,5% sobre el valor neto del combustible, lo que genera un impacto estimado de alrededor del 2,5% en el precio final por litro .

En este sentido, Murer adelantó a medios locales que la Tasa Vial se tratará en el Concejo Deliberante en lo inmediato. "El importe que se cobraría por litro de combustible es mínimo. Lo que queremos consensuar con el Concejo es que esos fondos tengan un destino específico, en beneficio de la comunidad", sostuvo el jefe comunal en diálogo con Diario Andino.

Qué se sabe sobre la Tasa Vial y en qué otros lugares se aplican

Esta medida ya ha sido aplicada en otras ciudades de la provincia, tales como San Martín de los Andes, Piedra del Águila, Añelo, Chos Malal, Neuquén Capital, entre otras. El proyecto se enmarca dentro del Pacto de Gobernanza firmado en 2024, que busca fortalecer las finanzas municipales ante la reducción de fondos nacionales.

Los combustibles que se expenden en las estaciones de servicio de todo el país, tienen varios impuestos. Entre ellos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos nacionales y cuya recaudación debería destinarse al financiamiento de las obras en rutas.

Pero eso no sucede. Peor aún, Vialidad Nacional estuvo a punto de diluirse y se salvó literalmente de milagro.

A raíz de las dudas que pueden surgir en relación con qué significa esto para los consumidores, Murer reveló que no habría ningún problema significativo, pero sí una fuente relevante de ingresos para el Municipio.

"Llenar un tanque de una camioneta puede costar de 90 mil pesos. De tasa serían 4500 pesos. No es nada para el vecino en lo individual, pero sí es mucho cuando se analiza el volumen total que puede recaudar el municipio”, explicó el intendente de la ciudad andina.

Según la experiencia en otras ciudades, la implementación no generó una baja considerable en el consumo de combustibles. A su vez, la recolección de dinero se destinarían al mejoramiento de los bienes comunes, tanto para residentes como para turistas.

Entre las obras y mejoras a destacar, Villa la Angostura espera mejoras en la infraestructura vial, pavimentación y mantenimiento de calles, espacios públicos y servicios urbanos esenciales, entre otros.

Tasa Vial en Neuquén: cómo el impuesto a los combustibles financió obras y frenó subas del boleto

Las inversiones en obras y el freno a lo que se temía como subas astronómicas en el precio de los pasajes de colectivos, terminaron por demostrar la eficacia de la llamada tasa vial, un tributo municipal a los combustibles que viene a compensar la quita de inversiones por parte del gobierno nacional.

Tanto en Neuquén como en otras provincias, el gobierno nacional se retiró de las rutas y los trabajos quedaron pura y exclusivamente en manos de los distritos. Frente a ello, el gobierno provincial inició un plan de obras viales sin precedentes –quizá el más importante de la historia neuquina- y varios de los municipios pusieron en marcha las tasas viales.