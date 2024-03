"El patio lleno de escombros": una escuela está sin clases por una obra inconclusa

Familias, estudiantes y docentes de la EPET 19 de Plottier ya no saben a quién reclamar por la finalización de la obra de ampliación de un aula de taller. Aunque sólo resta terminar el 10% de los trabajos, eso no permitió el inicio de clases en este ciclo lectivo. Mientras tanto , el patio de la escuela quedó lleno de escombros y eso hace imposible la circulación en la escuela.

Natalia Serio, mamá de dos estudiantes de ese establecimiento, contó a LMNeuquén que el problema que enfrenta la comunidad educativa es que "el patio está detonado, lleno de escombros" y que "los chicos no pueden ingresar a clases en esas condiciones".

"No entendemos por qué la empresa contratada no termina la obra. Lo que más bronca nos da es que parece que le falta muy poco, más que nada limpiar, pero por el momento nuestros hijos aún no tuvieron clases", manifestó la mamá.