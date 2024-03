La escuela que recibe alumnos de todas partes y no tiene más bancos

La EPEA N°2 es un reservorio de conocimientos específicos que no tiene fronteras. Recibe alumnos de todas partes de la provincia: Neuquén, Plottier, China Muerta, Senillosa, Centenario y Cutral Co, por dar algunos ejemplos. En apenas dos años, la matrícula de estudiantes creció un 36%. En 2022, eran 450 chicos y este año, 630. Referentes de la institución educativa advirtieron que esta situación sobrepasa hace tiempo la capacidad real y pedagógica del establecimiento. A tal punto es así que resiente el comedor, las aulas y los sectores productivos. Sucede que la escuela no crece en infraestructura y recursos de manera paralela al incremento de la matrícula.