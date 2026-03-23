El río Limay no da tregua: fractura y rescates en un fin de semana intenso para los guardavidas de Neuquén

A pesar de las bajas temperaturas, el operativo de seguridad balnearia tuvo un domingo de mucha actividad. Destacan la importancia de la prevención.

Los guardavidas se mantendrán hasta el 31 de marzo en sus puestos.

El último fin de semana terminó con dos intervenciones de guardavidas que integran el operativo de seguridad balnearia en Neuquén , en un contexto de menor concurrencia al agua por las bajas temperaturas, pero con un incremento en la práctica de deportes náuticos que implican riesgos adicionales en el río Limay .

Los hechos ocurrieron entre el sábado y el domingo en la zona de los balnearios Fahler y Gatica , donde los guardavidas debieron desplegar maniobras complejas para asistir a personas que se encontraban en situaciones de peligro. Así lo confirmó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio , en diálogo con LU5.

El primero de los episodios tuvo lugar el sábado en el balneario Fahler, en un día marcado por el viento intenso en el río. Allí, dos personas que practicaban stand up paddle (SUP) iniciaron un descenso que terminó en una situación crítica: fueron arrastradas por la corriente y empujadas por el viento hasta quedar atrapadas entre árboles en la margen opuesta del río .

Según explicó Baggio, el lugar donde quedaron varados es particularmente peligroso, ya que coincide con la confluencia del cauce principal del Limay y un brazo interno que atraviesa el sector del balneario. “Quedaron enganchados debajo de unos árboles, en una zona de correntada fuerte”, detalló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Operativos de Balnearios (@balneariosneuquencapital)

Ante esa situación, el equipo náutico del operativo —integrado por motos de agua, embarcaciones semirrígidas y cuatriciclos— intervino de inmediato. Los guardavidas debieron maniobrar contracorriente para alcanzar a las víctimas, en una tarea que implicó riesgos debido a la fuerza del agua.

Baggio destacó especialmente el accionar de dos guardavidas, Marcos y Agustina, quienes lograron rescatar primero a una de las personas que se sostenía de las ramas, luego a la segunda, y finalmente recuperar los elementos que habían quedado a la deriva río abajo. “Fue una acción compleja, pero exitosa”, subrayó.

El funcionario advirtió que, si bien el SUP es una actividad apta para distintos ámbitos acuáticos, requiere capacitación y el cumplimiento estricto de medidas de seguridad. “Es fundamental el uso de chaleco salvavidas, tener nociones de navegación y, en lo posible, formarse en escuelas habilitadas”, remarcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

En ese sentido, indicó que en Neuquén existen instituciones que brindan enseñanza para este tipo de prácticas y recomendó a los deportistas consultar siempre con los guardavidas antes de ingresar al agua, además de hacerlo únicamente en sectores habilitados.

¿En qué otro rescate participaron?

El segundo episodio ocurrió el domingo, en el marco de una competencia deportiva que incluía el cruce hacia una isla frente a los balnearios Gatica y Fahler. Durante la actividad, una mujer sufrió una caída que le provocó la fractura de una pierna.

La intervención de los guardavidas fue nuevamente determinante. Tras inmovilizar a la persona lesionada, debieron trasladarla aproximadamente 500 metros río arriba hasta un punto donde el cruce era posible. Luego, la cruzaron sobre una tabla, utilizando un vado natural que conocen por su experiencia en el terreno.

“La maniobra fue compleja porque no se podía utilizar una moto de agua. Se la trasladó sobre la tabla, con mucho cuidado”, explicó Baggio. Una vez en la costa, la mujer fue derivada al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), donde recibió atención médica. Confirmaron que ya se encuentra fuera de peligro.

image

Ambos episodios reflejan, según el funcionario, la importancia de sostener el operativo de seguridad balnearia hasta fin de marzo, a diferencia de otras ciudades del país que lo finalizan a mediados de mes. “El clima todavía permite actividades recreativas y deportivas, por eso decidimos extenderlo hasta el 31”, señaló.

En cuanto al balance de la temporada, Baggio lo calificó como “excelente” y destacó el compromiso del personal. “Incluso en días no calurosos, los guardavidas están operativos desde las 10 de la mañana. El domingo, por ejemplo, la intervención fue a las 11”, indicó.

Finalmente, el subsecretario advirtió que, una vez finalizado el operativo, será clave extremar las precauciones. Actualmente, la temperatura del agua ronda los 16 grados y se espera un incremento en los caudales del río, lo que incrementa los riesgos.

“A partir del 31 de marzo ya no habrá guardavidas, por eso es fundamental que quienes practiquen deportes náuticos lo hagan con todos los elementos de seguridad, especialmente el chaleco, y con la capacitación adecuada”, concluyó.