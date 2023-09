Ayer pudo recuperarla, y la sorpresa fue mayor al ver que los policías también habían encontrado la computadora que le habían robado los delincuentes.

bomba de insulina.jfif

"Tengo mucha fe y desde el momento que me robaron le pedí a Dios que me devuelvan la bomba y la compu que me robaron. La gente me preguntó si estaba enojada, molesta con la situación. Siempre dije 'Dios me quitó lo que no necesitaba o me sobraba, y me va a devolver lo que necesito. Y ayer cuando me llamaron para devolverme la bomba, me dieron también la computadora. Imaginate mi felicidad. Lo que necesitaba, lo tengo. Así que más que feliz, en ese sentido", contó la doctora Mac.

En diálogo con LMNeuquén, el comisario inspector Juan Darío Arévalo Smith confirmó también que la bomba de insulina recuperada en los allanamientos pertenece a la doctora. Fue un hallazgo sorpresivo, pero la fiscalía dispuso su secuestro en tanto era de público conocimiento el pedido de la mujer.

posteo bomba de insulina.png

"El mismo día fue puesta a disposición de su propietaria. Es una bomba de insulina única porque se entrega en comodato. Además, contaba con toda la documentación correspondiente", señaló el comisario inspector.

Incluso, dentro de la caja que almacena el dispositivo había un papel con el nombre de la víctima.

En poder de los malvivientes también encontraron otros elementos que los vinculan directamente con el robo a la casa del vecino que los sorprendió en su vivienda de Alta Barda, cuando estando en el patio escuchó ruidos extraños y al ingresar encontró a los sospechosos en el living.

Los casos son investigados por personal del Departamento Delitos Económicos.

Resulta que en los allanamientos los efectivos encontraron llaves y documentación personal del propietario. No fue hallada la MacBook robada, pero si otro dispositivo Apple que se cree robado.

"Se trata de dos hombres de 30 y 25 años con antecedentes penales por otros hechos contra la propiedad", comentó Arévalo Smith. Es probable que trabajen en dupla para cometer robos porque ya fueron demorados juntos en el marco de otros procedimientos policiales.

Permanecieron detenidos algunas horas y luego la Justicia dispuso que recuperen la libertad. No se descarta que se les formule cargos por otros robos más, a la luz de las evidencias que encontraron los policías al allanar sus domicilios.

