Enimeròs: crearon un yogur griego en un departamento de Neuquén y hoy venden 400 kilos por semana

Robert y Miguel perfeccionaron su receta y hoy gestionan una fábrica en Centenario. Apuestan a un producto natural, saludable y versátil que ya llega a todo el Alto Valle.

A Robert Zapata y Miguel Poliche sólo les hicieron falta dos ingredientes para crear una su receta de yogur griego . Pero necesitaron, en realidad, una actitud perseverante para perfeccionar los procesos y transformar el emprendimiento que armaron en su departamento en Enimeròs, la única fábrica de este producto habilitada en la Patagonia que hoy produce 400 kilos semanales de un alimento tan versátil como nutritivo.

"Nos llevó bastante tiempo descubrir la receta", explicó Robert, el confundador de la marca, mientras recorría las instalaciones de la flamante fábrica que montaron en Centenario. Aunque el producto nació por la necesidad de encontrar un alimento natural que se adapte a todas las recetas, hoy se convirtieron en un hito para la región: son una de las únicas tres fábricas de yogur griego habilitadas en todo el país y sueñan con llegar al público masivo a través de los supermercados de la zona.

Con un guardapolvo y una cofia que le cubre su pelo oscuro, Robert se desliza con soltura en las instalaciones inmaculadas de la fábrica. En ese complejo de la calle Alberdi de Centenario, todo es de color blanco: los pisos y las paredes que ostentan su extrema pulcritud, la leche descremada que se vierte en grandes tanques de acero inoxidable y hasta las bolsas de lienzo que filtran el suero dentro de las heladeras para crear la textura cremosa de su yogur.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (14) Sebastián Fariña Petersen

Un ventilador ruidoso mantiene la temperatura perfecta para el yogur griego, que las empleadas de Enimeròs dosifican en pequeños frascos de vidrio. El producto sale de la batea tan blanco como la misma fábrica y tan cremoso como lo buscaron sus creadores, después de un extenso proceso de prueba y error.

Y así lograron una receta de sabor neutro, sin conservantes y con un proceso artesanal que garantiza su valor tradicional, que se diferencia del yogur tradicional, de venta masiva, por su textura cremosa.

De buscar un yogur a liderar una fábrica

Enimeròs nació, en realidad, de la propia necesidad de sus fundadores de alimentarse mejor. "Lo que queríamos era un producto real, para comer menos ultraprocesados", dijo y agregó: "En esa búsqueda personal no encontramos alimentos en el mercado que fueran fáciles de adquirir y consumir". Y así, se les ocurrió crearlo.

Fabrica de yogurt griego +H

Las primeras pruebas del yogur se hicieron en un departamento, con un proceso sencillo y artesanal y con sólo dos ingredientes: leche y cultivos lácticos. Hasta ahí, la ecuación parecía simple, pero los socios buscaban un yogur distinto al que se produce para la venta masiva en los supermercados. Y así, perfeccionaron la receta para obtener el yogur griego que buscaban: cremoso, de sabor neutro y con la acidez perfecta para adaptarse a todas las comidas.

Robert es fanático de la cocina y vivió en Estados Unidos, donde se encontró con un acceso más fácil a los productos naturales y las recetas diferentes, como la del yogur griego. "Yo traía esas ideas y mi socio trajo otras ideas de Europa, las conjugamos y así nació este producto", relató sobre una propuesta que, en el momento de la fundación de la fábrica, todavía no era muy conocida en el país.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (5) Sebastián Fariña Petersen

Entre sus inicios en el departamento y una fábrica pujante pasó un extenso proceso legal para obtener todas las habilitaciones. Hoy, tienen el sello a nivel nacional, un logro que sólo consiguieron otras dos fábricas en Buenos Aires. "Somos la única de la Patagonia", dijo el emprendedor, que apuesta a sostener una sola receta para poder cuidar cada detalle del proceso productivo.

Un trabajo minucioso que apunta a la calidad

Si bien muchas personas se inclinaron por la producción artesanal, y hasta casera, del yogur, lo que distingue a Enimeròs es el cuidado minucioso de cada parte de la producción. Robert lo explicó con el propio nombre que eligieron para su producto, una palabra griega que se traduce como "consciente de". Y así se vive el ritmo de la fábrica, con una atención al detalle casi obsesiva que permite el acabado perfecto que tanto buscaron.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (8) Sebastián Fariña Petersen

"Primero se desinfecta todo el insumo, la leche descremada y ultrapasteurizada que utilizamos. En estos tanques, que tienen una capacidad de 300 litros, se vierten todas las leches y se empieza a calentar hasta llegar a la temperatura deseada. Ahí se hace la inoculación, se agrega el fermento y luego se trasvasa a la parte de fermentación, donde se fermenta más de 10 horas para lograr el valor nutricional que buscamos", explicó Robert.

"Luego pasa al proceso de filtrado, que para nosotros es el más importante. Acá logramos la separación del suero, por ende la lactosa grasa y le damos su gran cremosidad, que es lo que tanto nos distingue de un yogur común. Y después, el envasado", destacó.

Como los filtrados duran unas doce horas, los empleados de la fábrica se dividen en dos turnos, para poder trabajar en el proceso de cocción y más tarde en el envasado. Robert supervisa cada detalle, mientras que Migue trabaja con los papeles: se ocupa de las cuestiones legales y administrativas, así como la comercialización.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (17) Sebastián Fariña Petersen

Para los socios, la clave del éxito estaba en llegar a ese público que de verdad aprecia un producto saludable. Así, se asociaron con nutricionistas de la zona, que supervisaron la receta y su valor nutricional, y que también son parte del engranaje de promoción porque lo recomiendan a sus pacientes y a aquellos que quieren comer más sano.

"Desde que iniciamos, tuvimos que hacer un laburo bastante minucioso con redes sociales, con profesionales. Hoy trabajamos con una lista de nutricionistas, las cuales están dentro de nuestro equipo", explicó el emprendedor. Hoy, las redes permiten a los clientes investigar más sobre los alimentos que consumen, y así es como llegan a Enimeròs y su calidad nutricional.

Enimeròs, el versátil

Aunque el yogur griego se popularizó en los últimos años y hasta existen versiones comerciales en los supermercados, la propuesta neuquina hace foco en su identidad de alimento real, que excede un simple postre dulce.

"Logramos una receta con un sabor neutro, lo cual te permite hacer recetas tanto dulces como saladas", dijo Robert, que explicó que hay un mundo de posibilidades más allá del yogur griego con frutos rojos y granola. "Dentro de lo dulce se puede utilizar en pastelería y en lo salado, muchos lo usan como dip, en reemplazo del queso crema, o como alternativa a la crema de leche, la mayonesa y hasta la misma manteca", aseguró.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (9) Sebastián Fariña Petersen

Así, el sabor neutro se convierte en un verdadero valor. "Es muy manejable y la gente lo puede adaptar a su gusto con lo que le agregue", aseguró. "Normalmente la gente no se atreve a probarlo o tiene la idea de que el yogur es muy ácido o medio invasivo", dijo y aclaró que su propuesta neutra se adapta a todos los paladares.

Hoy, la fábrica comercializa 400 kilos por semana, en una producción que nunca se detiene para garantizar la disponibilidad de productos frescos. Con ese cuidado minucioso, los socios no buscan ampliar su oferta a nuevas recetas, pero sí pensaron en sumar otras presentaciones para que el alimento sea más accesible.

"Ahora estamos apuntando a un yogur armado para estaciones de servicio, donde el público de paso pueda consumir algo saludable", dijo sobre las distintas presentaciones, que van a incluir distintos tipos de frutas y de cereales o granola. "Nos pasa cuando viajamos que queremos elegir lo menos ultraprocesado y es poco lo que se consigue", afirmó.

SFP Yogurt Griego artesanal centenario (3) Sebastián Fariña Petersen

Enimeròs hace ventas directas a través de redes sociales, en muchos casos por recomendaciones de nutricionistas, y también en sociedad con dietéticas o espacios de alimentos naturales, que venden el producto en distintas localidades del Alto Valle. Además, ofrecen yogur al por mayor para los restaurantes, pastelerías y confiterías.

"Tenemos tres presentaciones de retail, para el público en general, una de 180 gramos, otra de 300 y una de un kilo que llamamos pack familiar", dijo y agregó que los gastronómicos compran envases de 3 o 5 kilos, para sacar provecho del yogur en sus recetas, que van desde salsas hasta pasteles.