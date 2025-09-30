Estatales de Neuquén cobran sus sueldos: cuándo es el próximo aumento

Todos los empleados públicos recibirán el depósito de sus haberes en sus cuentas bancarias, tal como anunció el gobierno provincial.

El gobierno de la provincia de Neuquén concreta el pago de los sueldos para los trabajadores estatales este martes 30 de septiembre, último día hábil del mes. Todos los empleados públicos recibirán el depósito de sus haberes en sus cuentas bancarias.

El pago de los salarios de este mes se concreta once días después de haber abonado la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2025. Los haberes están depositados para la totalidad de los agentes del Estado y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados.

Los haberes son depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) . "Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, el pago de sueldos a la administración provincial se realiza antes de que culmine el mes y para la totalidad de los agentes del Estado. Esto es posible por el programa de austeridad que implementó y que consiste en la eliminación de gastos innecesarios para reforzar partidas en áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacaron.

Casa de gobierno nueva baranda (4) Claudio Espinoza

El próximo aumento de sueldo para estatales

Tal como pactaron el Poder Ejecutivo provincial y los gremios que representan a los trabajadores del Estado, el personal de la provincia de Neuquén recibe actualizaciones salariales trimestrales de manera automática, y basadas en una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC y la inflación neuquina. El último aumento impactó en los salarios en julio.

Según este acuerdo, al final de cada trimestre se calcula la variación de precios según las estadísticas de Nación y Provincia y, con ese ponderado, los incrementos impactan en el salario que se deposita en el último mes del trimestre.

BPN 05.jpg Claudio Espinoza

De esta manera, los estatales neuquinos recibieron un incremento de sueldo en enero, con el cálculo de la inflación correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre). Este año, la primera variación de los haberes se dio en abril, con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del primer trimestre (enero, febrero y marzo).

El 31 de julio, los empleados que dependen del Poder Ejecutivo recibieron un incremento salarial por tercera vez en el año. En este caso, se dio a partir de la actualización automática por inflación correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio) y representó un 6,5%.

Con esta fórmula, el siguiente aumento salarial se dará con los salarios del próximo mes. Entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, los trabajadores estatales recibirán un incremento de sus sueldos en base a los datos de inflación del tercer trimestre de año (julio, agosto y septiembre).