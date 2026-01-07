Fiesta de la Confluencia 2026: cómo comprar las entradas y cuáles son los precios

El megaevento en la Isla 132 se desarrollará del 5 al 8 de febrero. Conocé los valores del Pack Familiar y los beneficios del Pase Confluencia .

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya empieza a latir con fuerza en Neuquén . A pocas semanas del inicio, la organización habilitó formalmente la compra de entradas para los cuatro días del festival, que se desarrollará entre el 5 y el 8 de febrero en el predio de la Isla 132 .

A través de la cuenta oficial de Instagram, recomendaron a los interesados iniciar sesión o crear un usuario con antelación en la plataforma de venta para agilizar el proceso de compra. Si bien el acceso general al predio es gratuito, el Pase Confluencia ofrece una experiencia diferencial para quienes buscan mayor comodidad.

Por el momento, se encuentran disponibles los abonos para las cuatro jornadas. El Pack Preferencial individual para los 4 días tiene un valor de $60.000 . Asimismo, lanzaron una opción para grupos: el Pack Familiar (4x3) , que permite adquirir cuatro pases al precio de tres por un total de $180.000 .

La entrada individual para los cuatro días tiene un costo de 80 mil pesos.

Para adquirir los tickets, los usuarios deben ingresar a la web oficial de la Fiesta de la Confluencia, dirigirse a la sección "entradas" y seleccionar "comprar ahora", lo que los redireccionará al sitio de Entrada Uno.

fiesta confluencia 2023 jueves 16 - entrada publico Omar Novoa

Beneficios del Pase Confluencia

Quienes adquieran estos pases especiales contarán con ventajas exclusivas para disfrutar de sus artistas favoritos:

Acceso preferencial : ingreso diferenciado y prioritario al predio.

Ubicación : sector de campo delantero frente al escenario principal.

Comodidad : baños exclusivos y sector de food trucks especial.

Experiencias: participación en concursos por backstage pass, meet & greets y espacios para fotos exclusivos.

fiesta confluencia 2023 jueves 16 -entrada publico Omar Novoa

Una grilla estelar para el 2026

La edición 2026 promete ser histórica con un line-up que abarca diversos géneros. Entre las bandas confirmadas destacan No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y Migrantes.

En cuanto a los solistas, el escenario recibirá a figuras de la talla de Luciano Pereyra, Trueno, Luck Ra, Karina La Princesita, FMK, Dillom y Ángela Torres. También habrá lugar para talentos emergentes como Tuli Acosta, Lauty Gram y la zapalina Femi.

Además de la música, el evento contará con la participación de 200 emprendedores locales y atractivos sorteos que incluyen autos, una camioneta y vehículos eléctricos por noche. Se espera que el impacto económico en la ciudad supere los 65.000 millones de pesos.

Cómo será el día a día de la Fiesta de la Confluencia

Serán cuatro días intensos de música en vivo que convertirán a Neuquén en el epicentro del entretenimiento nacional. Abrirá sus puertas el 5 de febrero y a lo largo de cada jornada las propuestas serán para todos los gustos, la variedad de géneros se apoderará del escenario principal y tampoco faltarán los artistas regionales ganadores del certamen Pre Confluencia.

La noche del jueves 5 de febrero arrancará con Rombai y Migrantes garantizando una apertura para bailar sin parar; también Luciano Pereyra deleitará con su música y el cierre será a toda cumbia clásica con Karina.

El viernes 6 será la jornada del trap y el reguetón con FMK, Lautygram, Tuli y Roze, mientras que Angela Torres aportará su pop rock, y Luckra brillará en el escenario dando el cierre a la segunda noche.

fiesta confluencia 2025 dia 3 sabado vista drone

El sábado 7 será el día del rock nacional: La Beriso, Bersuit Vergarabat y Kapanga harán vibrar a todos los fanáticos, luego NTVG completará una jornada que promete reunir a toda la familia con sus clásicos.

El domingo 8 la movida urbana volverá a apropiarse del escenario junto a Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi, cerrando el festival con toda la energía de Trueno y sus infaltables versiones de rap y freestyle