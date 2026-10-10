Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales este lunes en Neuquén capital

Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la Municipalidad no tendrá atención al público. Acá los esquemas especiales para colectivos, basura, estacionamiento y turismo.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con motivo del feriado nacional del lunes 12 de octubre , en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ante el flujo turístico y las jornadas de descanso para los vecinos, el Ejecutivo municipal dio a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios públicos, garantizando las guardias esenciales y actividades recreativas en la capital provincial.

Durante la jornada del lunes, el palacio municipal y todas las dependencias descentralizadas permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención presencial al público ni trámites administrativos. La actividad habitual en las oficinas edilicias se reanudará en sus horarios habituales a partir del martes.

Uno de los puntos clave para los vecinos es el esquema de limpieza urbana . Desde la Subsecretaría de Limpieza Urbana confirmaron que el servicio de recolección domiciliaria de residuos se prestará con total normalidad durante todo el lunes, respetando los cronogramas y recorridos habituales en los distintos barrios.

Omar Novoa

Sin embargo, los Centros de Transferencia de la ciudad permanecerán cerrados durante el feriado. Solicitaron a los ciudadanos no acercar escombros, restos de poda ni voluminosos a estos predios hasta su reapertura el día martes.

Respecto a la movilidad urbana, el servicio de transporte público de pasajeros circulará con el esquema operativo correspondiente a un día feriado o domingo, lo que implica una frecuencia menor entre unidades en comparación con los días hábiles. Se recomienda a los usuarios consultar las aplicaciones de seguimiento de líneas para planificar sus recorridos con tiempo.

Por su parte, el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará operativo durante todo el lunes. De este modo, los conductores podrán estacionar de manera gratuita en las zonas del centro habitualmente reguladas por el sistema.

Cementerios, atención telefónica y emergencias

En cuanto a las sedes de los Cementerios Central (Córdoba 635) y del barrio El Progreso (Dr. David Abraham 2201), se informó que ambas instalaciones abrirán sus puertas de 9 a 19 para permitir las visitas de los familiares.

El cementerio central de la ciudad de Neuquén.

Por otro lado, la Línea 147 de atención al ciudadano brindará servicio en un horario acotado de 8 a 15. Ante cualquier situación de emergencia o urgencia en la vía pública, la comunidad podrá comunicarse las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil, que mantendrá sus guardias operativas sin interrupciones.

Con una expectativa favorable respecto al movimiento de visitantes, la Subsecretaría de Turismo mantendrá abiertas sus dependencias para la orientación de residentes y turistas, además de ofrecer actividades guiadas por la capital.

Las oficinas del Centro, a la vera de las vías del tren, del ingreso a la ciudad sobre Ruta 22 y la ubicada en la ETON (Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén) recibirán consultas en el horario de 8 a 20. En tanto, la oficina del Río, situada en el Balneario Gustavo Fahler (ex Gatica), atenderá al público de 8:30 a 20, consolidándose como un punto clave para disfrutar de las actividades al aire libre a la vera del Limay.