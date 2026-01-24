Lanzan una línea del BPN para comprar pases de Chapelco con beneficios exclusivos para neuquinos

La ministra Esteves y el presidente del BPN, Gabriel Bosco, anunciaron en San Martín de los Andes una preventa exclusiva para residentes de la provincia. Conocé la propuesta.

El Gobierno neuquino, en medio de una exitosa temporada de verano, anunció beneficios -exclusivos para neuquinos- de cara a lo que vendrá en algunos meses más, cuando el calendario y el clima marquen el momento del esquí .

En San Martín de los Andes , la bella aldea de montaña que en la primera quincena de enero registró una ocupación del 80% en las cabañas, hoteles y otros hospedajes habilitados, se anunció que se abrirá el abanico de posibilidades para que los neuquinos disfruten de la nieve en el Cerro Chapelco , que -dicho sea de paso- transita por una etapa de crecimiento, tras el cambio de concesión que recién pudo concretarse a mediados del último año.

Lo que pondrá en marcha la administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa es una línea del Banco de la provincia del Neuquén (BPN) exclusiva para quienes residen en la provincia. No obstante, habrá un beneficio aún mayor para quienes son directamente locales.

En efecto, el valor diario final del pase para quienes residen en San Martín de los Andes, será de 49.000 pesos, mientras que para aquellos que residen en otras ciudades o localidades de la provincia, será de 59.000 pesos. La línea es para clientes de la entidad crediticia a la que se hizo mención; y los beneficiarios deberán acreditar, al menos, seis meses de residencia a la fecha de la adquisición del pase.

Anuncio Pases Chapelco Turismo (1)

Habrá tres tipos de propuestas para el cerro Chapelco

Durante el anuncio que realizaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente del BPN, Gabriel Bosco y el intendente de San Martín, Carlos Saloniti, se indicó que se podrán adquirir tres tipos de productos consistentes en pases de 7, 14 y 30 días, todos bajo la modalidad Flexi, los que serán válidos únicamente para la temporada invernal 2026. Flexi no es otra cosa que flexible. Y no incluye la tarifa de la tarjeta de proximidad porta pase.

Quienes adquieran dicho producto, podrán abonar en 1 pago, o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Y la vigencia será de 30 días corridos desde el preciso momento en que se implemente la promoción; al tiempo que la entrega de los pases será de forma presencial, previa validación de la residencia.

Al momento de la entrega deberán presentarse todos aquellos que vayan a hacer uso de los pases a fin de registrar sus datos biométricos, ya que la validación de la identidad al momento de uso de los pases en el Centro de Esquí será mediante la modalidad Face ID (reconocimiento facial).

chapelco.png

Al momento del retiro deberá presentarse la tarjeta de crédito original con la que se realizó la compra. En tanto que las fechas y puntos de retiro de los pases se anunciarán en la web www.cerrochapelco.com.ar una vez finalizada la presente promoción.

Las autoridades recalcaron que el fortalecimiento del turismo, nada menos que la segunda actividad económica, es una decisión del gobernador Figueroa.

El primer capítulo de esta nueva etapa ya fue exitoso. De hecho, la provincia cerró la primera quincena de enero con resultados ampliamente favorables.

Según los datos relevados por el ministerio de Turismo, el factor de ocupación promedio provincial fue del 75%, lo que representa un incremento del 7% en comparación con la primera quincena de enero de 2025. Ahora ha comenzado el operativo para que esta corriente alcista, no se detenga y se proyecte al invierno.