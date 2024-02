Nadia Márquez contra ATEN: "En Neuquén vuela un pájaro y te hacen paro"

Ante esto, sostuvo que es indispensable que sea declarada como un servicio esencial y apuntó duramente contra las medidas de fuerza gremiales. "No hay discusión acá, la gente quiere que haya clases, los chicos tienen que tener todos los días dispuestos. Basta de cortarnos las calles, basta de que los chicos no tengan enseñanza porque a ellos no les interesa que así sea, lo único que les interesa es continuar con el negocio que ellos hacen con su gremio. Eso es otro tema, que lo vayan a discutir a otro lugar", planteó.

Escuela-alumnos-maestro-clases-generica.jpg

Nadia Márquez sobre el conflicto con los gobernadores patagónicos

Márquez también se refirió a la tensa situación que mantienen el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el presidente Javier Milei. "El gobierno anterior asumió un crédito, una deuda que le dio a través de un fondo fiduciario el Gobierno Nacional y ellos mismos firmaron para 'el débito automático'. Es como cuando vos decís 'prestame y me lo debitás del sueldo' y ellos firmaron que se descuente eso de la coparticipación. No hubo una retención indebida, se pidió un dinero, había que pagar la cuota. Ese dinero es de todos los argentinos, no solo de los de Chubut, con lo cual no hay ningún inconveniente con eso", argumentó.

Sobre el apoyo que brindó el gobernador Rolando Figueroa a su par chubutense observó: "Desconozco cuánta información tenían el resto de los gobernadores respecto a la situación. Además, el gobernador de Neuquén puede tener su postura, yo la mía, vos la tuya, somos seres libres, no hay problema. Yo siempre digo que para trabajar juntos no necesitamos tener las mismas ideas, necesitamos tener el mismo respeto, tengo mucho respeto por el señor gobernador, creo que él también lo tiene para conmigo. Coincidimos en un montón de cosas, quizás en otras no y nos va a pasar, es la vida. De eso se trata, somos personas adultas".