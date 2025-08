Nadia Márquez dio pistas sobre los candidatos que llevará La Libertad Avanza en Neuquén

La Libertad Avanza Andrés Ros Militantes de La Libertad Avanza en Neuquén.

“Técnicamente, no es que no hay interna. Se hace un procedimiento, pero dentro del partido. Por una cuestión de tiempo, la interna clásica no se hace”, explicó la diputada, ante la pregunta de porqué el espacio de Javier Milei en Neuquén no llamó a internas. Otros partidos convocaron, pero no se presentó nadie, como en el caso de La Neuquinidad.

La Libertad Avanza: qué pasa con Nadia Márquez

Márquez confirmó que su nombre es uno de los que se evalúan para encabezar la boleta al Senado de la Nación. “Si así se decide junto a todo el equipo, estoy dispuesta y disponible. Lo hemos hablado, pero no hay nada definido aún”, sostuvo.

Y acotó: “Consideramos nombres conocidos que pueden aportar, y también nombres que si los digo nadie los conoce, pero que vienen trabajando con nosotros".

Según reveló, el espacio contempla candidatos tanto de la capital como del interior. “Hay nombres de Cutral Co, Junín, San Martín, Plottier… pero no entramos todos. Veremos cuáles quedan finalmente", agregó la diputada nacional.

En otro tramo de la entrevista, Márquez habló del escenario electoral provincial en general y fue tajante. “Cada uno tiene su impronta, su espacio. No nos cambia cuál es nuestro norte. Tenemos una visión clara, sabemos qué valores queremos representar", dijo.

pablo cervi camara diputados La incorporación de Pablo Cervi al interbloque oficial lo pone en un lugar expectante como posible integrante de la lista de La Libertad Avanza.

Sin nombrar directamente a adversarios, apuntó contra algunos candidatos y fuerzas políticas que, según sugirió, formarían parte de un entramado turbio. “Hay espacios que están puestos simplemente para distraer, tirar bombas y mentir", se despachó.

Y acotó: “Mientras, en la causa de la estafa millonaria del Banco Provincia, de Acción Social, los mencionan como posibles beneficiarios de ese dinero corrupto, de ese dinero mal habido".

Ante la repregunta de si se refería a candidatos actuales para el congreso de la Nación, no dudó: “Sí, sí, sí, por supuesto", dijo.

Sobre la incorporación de diputados al interbloque oficialista como los radicales con peluca, dijo: “Nosotros venimos trabajando hace tiempo con ellos. Lo que hicimos ahora fue formalizar un interbloque que ya teníamos. Estamos muy conformes con este vínculo".

La situación de Pablo Cervi con La Libertad Avanza

Sostuvo además que lo integra Pablo Cervi, "con quien venimos teniendo un trabajo mancomunado". "¿Será candidato Cervi? ¿Y David Schlereth?", le preguntaron a Márquez. “Obviamente los consideramos. Pero no hemos cerrado ese diálogo todavía", indicó.

Son varios los nombres que se barajan en La Libertad Avanza conforme al armado de las listas. Claro que suena Nadia Márquez como candidata a senadora y también el del pastor David Schlereth. En ese sentido, se habló también de la incorporación de un extrapartidario aún (porque no está afiliado a La Libertad Avanza) que la de Pablo Cervi.

Además, hay otros nombres que trabajan en territorio, como el de Gastón Riesco de Neuquén capital, Gabriela Muñoz (jefa de Anses de Neuquén) y Andrés Ros.

Sobre el veto a los jubilados: qué pasa con los votos

La legisladora también respaldó la estrategia del oficialismo nacional frente al inminente debate por el veto presidencial al aumento de jubilaciones: “Todo se ratifica el día de la sesión. Pero venimos trabajando para sostener el equilibrio fiscal, que es fundamental para la Argentina", dijo.

Pese a los ruidos internos, en La Libertad Avanza, en los próximos días habrá definiciones.