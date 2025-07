La Libertad Avanza Neuquén: fuerte crítica de afiliados a la Justicia por el fallo a favor de Nadia Márquez

En este sentido, los afiliados advierten que el Congreso partidario “no tiene participación proporcional de las minorías” y que la jueza consideró que este órgano es “suficientemente representativo” para elegir candidatos, incluso por encima de las propuestas del Consejo, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias y excluyentes.

la libertad avanza neuquen

“El modelo consagra un régimen de verticalismo extremo, sin canales institucionales para las disidencias ni para la representación proporcional de sectores minoritarios”, denuncian. Además, cuestionan que "la Justicia, que debería garantizar principios democráticos, actúe como cómplice de los autoritarismos partidarios”.

El comunicado critica la conducción del partido, liderada por Nadia Márquez, y la califica como una “estructura cerrada y autocrática” que convierte la vida interna en “una mera puesta en escena” que deja a las bases al margen.

Los afiliados advierten que esta forma de selección no sólo "erosiona la legitimidad de las candidaturas futuras", y reproduce “una lógica de exclusión y concentración del poder que contradice los valores republicanos que dice defender”.

Finalizan señalando que “sin instituciones abiertas, reglas claras y participación real, no hay renovación posible. Sólo una democracia de papel, al servicio de intereses personales y no del colectivo”.

La decisión de la Justicia Electoral

Este martes, la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi, rechazó la presentación del grupo de afiliados de la Libertad Avanza en Neuquén que denunció a la conducción partidaria de "coartar su participación" en elecciones internas de cara a los comicios nacionales de octubre. Y avaló, de este modo, lo actuado por las autoridades de la LLA, que definirán a los candidatos que el partido presentará para esa instancia.

En su escrito, Pandolfi recordó que, ante la suspensión de las PASO, “los jueces federales con competencia electoral debían adoptar las medidas a su alcance para facilitar la tutela de los principios democráticos que rigen respecto de los partidos políticos de sus respectivos distritos”.

E indicó que la competencia respecto a los métodos de selección indirecta de candidatos puede atribuirse a algún órgano interno “siempre que este resulte suficientemente representativo del cuerpo electoral de la entidad, de modo de resguardar los derechos de las minorías”.

Citando un fallo de la Cámara Nacional Electoral advirtió que la “elección indirecta de los candidatos a cargos públicos electivos no colisiona per se con el artículo 38 de la Constitución Nacional, pues el hecho de que sea el órgano partidario el que, en determinados supuestos, elija a aquellos no necesariamente conlleva cercenamiento de los derechos de las minorías, en tanto la participación de estas en tales organismos está prevista en el estatuto partidario”.

JUVENTUD LLA NEUQUE.jpeg Un encuentro con jóvenes libertarios en Neuquén.

Sostuvo que el partido resolvió que el método para seleccionar candidatos sería que el consejo elevaría una propuesta que debía ser aprobada por el Congreso y que lo decidido por ese órgano partidario el 15 de julio respecto “del sistema de selección indirecta de candidatos que participarán de las próximas elecciones nacionales legislativas” resulta "suficientemente representativo” a los fines de llevar a cabo la elección indirecta de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales.

No obstante, indicó que se le hizo saber al partido que el Juzgado interpretaría que el Congreso Provincial no quedará limitado a aprobar y proclamar a los candidatos que le sean propuestos por el Consejo Provincial, sino que, por el contrario, el Congreso Provincial podrá eventualmente seleccionar candidatos distintos que los propuestos por aquel organismo.

La denuncia

Una semana atrás, los libertarios Gino Carrasco, Celeste Carrasco y Renzo Torres solicitaron el reglamento de la convocatoria para definir las candidaturas a senadores y diputados nacionales que representarán a Neuquén en el Congreso. En ese momento, indicaron que, a pesar de los plazos establecidos y de una resolución judicial que instaba a las autoridades a garantizar el proceso interno, el reglamento no fue presentado.

Aseguran que la situación se agravó al vencer los plazos legales sin que se cumpliera con la publicación del reglamento ni del padrón actualizado de electores partidarios.

Y ante esta supuesta falta de reglas, los denunciantes solicitaron la intervención de la Justicia para evitar “la vulneración de sus derechos políticos como afiliados y asegurar las condiciones mínimas para una participación interna transparente”.