Otra grave denuncia en menos de 24 horas: usaron la identidad de una nena neuquina para llevar una menor hacia Brasil

“Fui por el trámite y me preguntaron si mi marido había salido del país con mi hija, y le respondí que no. Fue ahí que me dijeron que mi hija había salido del país en abril por el paso de Paso de los Libres (Corrientes) hacia Brasil. Algo totalmente imposible porque mi hija está conmigo en Neuquén”, aseguró en diálogo con Noticias 7.

Sorprendida y atemorizada por todo lo que se acababa de enterar, también le preguntaron si había perdido el documento de la nena, pero aseguró que tiene dos copias, una de cuando nació y otra de la renovación a los 5 años.

"Me dijeron que podía ser un error y me indicaron que no haga la denuncia, que espera hasta enero para ver si se dio de baja. Fui también a Migraciones y me hicieron hacer una nota", contó.

En ese momento, y pese a la preocupación que atravesaba, aseguró que fueron maltratados. "No nos dieron bolilla, nos trataron mal, como ignorantes. Le dijimos que era imposible lo que pasó porque se necesita partido de nacimiento o permiso si sale con otra persona, lo que hubo acá fue un robo de identidad", afirmó.

Eva confirmó que ahora, después de conocer el otro caso, decidió junto a su marido que van a realizar la denuncia correspondiente: "En un momento teníamos miedo de salir con la nena porque si tienen el dato de ella, teníamos miedo que se la lleven. Tenemos un papel que nos dieron en Migraciones donde dice que la nena pasó a Brasil, y eso me dijeron que lo deje en ANSES con la nota a mano que tuve que hacer por pedido de ellos".

Ahora, según le ordenaron las autoridades, deberían esperar hasta el mes de enero del 2025 "para ver si me salta la AUH ahí y ya estaría, me dijeron, y lo tendríamos que dejar allá nomás", relató indignada.

Los dos casos anteriores

El primer hecho se conoció el año pasado en Cipolletti, cuando denunciaron que se usó la identidad de un niño rionegrino para sacar a un niño hacia Paraguay, también desde Formosa.

La pesadilla de la familia rionegrina comenzó en febrero del año pasado cuando Isa fue a una oficina de ANSES para reclamar un pago de asignación por hijo que estaba retrasado. "Pregunté la razón y me dijeron que figuraba en Paraguay mi hijo. Está todo en manos del abogado. En un principio sentimos mucho temor, preocupación, hoy es más la impotencia. Pero ya haciendo vida normal, yo trabajando, el nene en la escuela”, aseguró la mujer en ese momento a LMNeuquén.

El otro hecho se conoció este miércoles, cuando Yanina dio detalles de la difícil situación que le tocó atravesar y que la tiene atemorizada por estas horas, ya que involucra la identidad de su hijo. Según pudo relatar, todo ocurrió cuando fue a realizar un trámite a la oficina de ANSES en la ciudad de Neuquén para cobrar la Asignación Universal por Hijo, y allí le indicaron que la información que les proporcionaba el sistema era que su bebé, Logan, no se encontraba en el país, y que había salido hacia Paraguay por el paso fronterizo de Formosa y no había vuelto a ingresar a Argentina.

La denuncia por averiguación de supresión de identidad en Fiscalía, y luego derivada a la Policía Federal, por lo que ya se inició la investigación. El hecho ocurrió la semana pasada y el nene que sacaron del país ya estaría en España.