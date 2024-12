Escándalo en Neuquén: fue a cobrar a ANSES y descubrió que usaron la identidad de su bebé para sacar a un nene del país

La mujer aseguró que sintió mucha angustia cuando descubrió que alguien usó la información de identidad de su hijo para poder sacar a un menor del país. “Sentí miedo de que me lo vinieran a robar”.

La joven se acercó, en medio del temor que vive, a la oficina de Migraciones, donde le proporcionaron la documentación que confirmaba que la identidad de su hijo fue utilizada para cruzar un menor hacia Paraguay. Pero no se conocieron hasta el momento los detalles sobre quién lo hizo o cómo consiguieron los datos del bebé.

0000448265.jpg

El hecho ocurrió la semana pasada y el nene que sacaron del país ya estaría en España.

"Me dicen que el nene no está en el país, que salió de Formosa a Paraguay. Legalmente el nene no está acá conmigo hasta que me digan si le toman huellas digitales para saber que él es él, sino para ellos yo me robé un nene".

Tras la recepción de la denuncia, existe la sospecha sobre una posible red delictiva organizada que falsifica documentos y que evade los controles en las fronteras. Es por eso, que se presume que la documentación del pequeño neuquino fue alterada para incluir una foto de otro menor.

El caso de Yanina cuenta ahora con el asesoramiento de la Defensoría de la Víctima y los abogados del área ya trabajan en el caso. Pero la causa fue derivada a Formosa, lugar donde se registró el cruce por la frontera con Paraguay.

Un hecho similar en Cipolletti

Tras hacer la denuncia, la mujer recordó que no se trata del primer caso en la región. “El año pasado ocurrió lo mismo en Cipolletti”, dijo respecto de otro caso en el que se usó la identidad de un niño rionegrino para sacar a un niño hacia Paraguay, también desde Formosa. “Esto ya requiere una investigación a nivel nacional”, aseguró.

En medio de esta complicada situación, Yanina también debe realizar múltiples trámites en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), ANSES y otras dependencias para demostrar que su hijo está con ella en Neuquén. “Llevo a mi hijo a todos lados para que vean que está conmigo. Necesito respuestas claras y soluciones inmediatas”, indicó.

El caso encendió alarmas sobre un posible esquema de tráfico de menores con implicancias internacionales. Según las autoridades, España sería el destino final del menor sacado de Paraguay con la identidad del pequeño neuquino. Este hecho no solo afecta a la familia de Yanina, sino que también plantea interrogantes sobre el alcance de las redes que operan utilizando documentación falsa.

“Esto podría ser solo la punta del iceberg”, advirtió un investigador al cuestionar la falta de controles en las fronteras y de las investigaciones para saber cómo operan estas organizaciones.

La pesadilla de la familia rionegrina comenzó en febrero del año pasado cuando Isa fue a una oficina de ANSES para reclamar un pago de asignación por hijo que estaba retrasado. "Pregunté la razón y me dijeron que figuraba en Paraguay mi hijo. Está todo en manos del abogado. En un principio sentimos mucho temor, preocupación, hoy es más la impotencia. Pero ya haciendo vida normal, yo trabajando, el nene en la escuela”, aseguró la mujer en ese momento a LMNeuquén.