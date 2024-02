Paro nacional: el miércoles no habrá tren entre Neuquén y Plottier

Este miércoles no funcionará el Tren del Valle que une Neuquén y Plottier , ya que los trabajadores de los trenes se sumarán al paro nacional por 24 horas del gremio que los agrupa, en reclamo de la reapertura de la paritaria para alcanzar un aumento salarial.

"Nosotros veníamos pidiendo un acercamiento con el Gobierno desde noviembre pasado para poder charlar las paritarias. Y ahora el secretario general confirmó que no tiene un representante con quien sentarse, tampoco lo tiene Trenes Argentinos. Así que no hay diálogo por la paritaria y aumento salarial", confirmó el dirigente en declaraciones a LU5 .

Tamborindegui consideró que es probable que la situación termine con una conciliación obligatoria, si es que "les interesa que funcionen los trenes". "Yo creo que al Gobierno Nacional no le interesa el transporte ferroviario, porque en la ley ómnibus no le interesa", agregó.

Tren del Valle Estacion 04.jpg Claudio Espinoza

"Esta película ya la vimos en la década del 90. Nosotros respetamos a la ciudadanía que lo votó pero ya sabíamos qué era lo que iba a pasar", confío el dirigente, quien destacó que el paro convocado por el sindicato La Fraternidad es para conseguir una mejora salarial para todos los ferroviarios.

Si no se convoca a una conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo, en Neuquén no va a funcionar el Tren del Valle entre Neuquén y Plottier, y tampoco circulará el tren de carga.

El jueves el Tren del Valle retomará sus recorridos habituales en los horarios de la mañana, mientras que el tren de carga lo hará esa misma medianoche cuando finalicen las 24 horas de paro.

Tren del Valle Estacion 05.jpg Claudio Espinoza

El dirigente comentó además que no hay ninguna novedad sobre el regreso del Tren del Valle hasta Cipolletti. "Hoy el tren interurbano está corriendo gracias a la empresa Ferrosur entre Neuquén y Plottier porque le presta todos los servicios, personal, mecánicos, electromecánico. Si Ferrosur no le presta esos servicios a Trenes Argentinos, el tren no estaría funcionando hoy acá", aseguró.

En la actualidad funciona una sola formación y, según comentó Tamborindegui, es "muy usado" por los vecinos, ya que es mucho más económico que el colectivo. "El tren está 96 pesos, y el colectivo 420 pesos", precisó.

Precios del Tren del Valle

El último aumento de la tarifa del tren fue en enero con un 45 por ciento de incremento. Los pasajeros y usuarios del Tren del Valle que une las ciudades de Neuquén y Plottier deben abonar el valor de $96,21 si utilizan la tarjeta SUBE. En el caso de no contar con la tarjeta, el viaje tiene un costo de $173. En tanto, el tramo Neuquén y el apeadero Ignacio Rivas cuesta $34,64 con SUBE ($76 sin SUBE), Neuquén-El Cholar $57,73 ($115) y Neuquén-Barrio Unión 76,97 ($134).

Ya se cumplieron dos años desde que el tramo de la estación ubicada en el Parque Central de Neuquén hasta la ciudad de Cipolletti quedó fuera de servicio como consecuencia de los reiterados choques en el puente ferroviario, ubicado sobre la Ruta 151 en Río Negro.