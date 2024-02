Qué dijo Jorge Sapag sobre Javier Milei y su política de "agravios"

“Una sola persona no tiene toda la verdad que esperemos que en lugar de la ofensa y el agravio, sobre todo a partir de una institución como es la Presidencia de la Nación, no se puede construir”, advirtió Sapag.

Y acotó: “Hay que construir a partir del diálogo y de entender cómo funciona una provincia como Neuquén o Patagonia, que abastecen el 95 por ciento y el 100 por ciento del gas a la república”.

Gaido- Apetura de Sesiones 2024 (41).JPG Jorge Sapag dijo que Rolando Figueroa Mariano Gaido están juntos en la cruzada de Neuquén con Nación. Claudio Espinoza

“Creo que Nación recién está aterrizando a la realidad de lo que le toca gobernar y como dijo Mariano (Gaido) ellos tendrían que venir y conocer primero de qué se trata la provincia de Neuquén, qué es lo que le aporta a la República y a partir de al empezar a dialogar”, expresó Sapag.

El ex gobernador dijo que Neuquén “le da seguridad energética a la república” con Vaca Muerta, las hidroeléctricas y la energía térmica, como una forma de hacer valer los recursos naturales y la política propia para desarrollarlos.

Jorge Sapag: "Los veo trabajando juntos"

Sostuvo que más allá de cualquier diferencia desde lo político, ve a Rolando Figueroa y a Mariano Gaido “trabajando juntos”, al menos en esta cruzada para poner filtros a los ajustes del gobierno nacional.

“Yo veo una provincia de Neuquén trabajando unida con el Municipio para resolver el tema de las represas, el DNU, y este proyecto de ley que se elevó al Congreso Nacional (un reclamo general por los fondos junto a la liga de gobernadores).

Sapag le ha tocado en su segundo mandato, incluso, tener una fuerte pelea hasta con Cristina Kirchner, por el precio del gas en boca de pozo (pedía un sendero de precios para que las empresas puedan invertir, lo que hoy es el Plan Gas), pero siempre cuidó el tono y las formas.

“No se puede pensar que uno es dueño de la verdad”, dijo en referencia a la fricción que hay entre Milei y los gobernadores, donde el escenario que plantea el presidente es “a todo o nada”.

El ex gobernador resaltó el discurso de Gaido donde se refirió al mismo Sapag como un hombre de estado y de diálogo. “Es lo que dijo Mariano también, no hay un pensamiento único. En el diálogo es donde va surgiendo la verdad para superar las graves dificultades que tiene la república”, indicó.

Respecto a la situación económica nacional, y otra posible devaluación que podría “beneficiar” a Neuquén con más ingresos por regalías, Sapag dijo: “No soy economista pero la provincia de Neuquén tiene que recibir señales nacionales de una economía ordenada. La inflación no nos favorece absolutamente a nadie”.