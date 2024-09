Ruprovi 2.0: a qué localidades beneficia la reactivación de 360 viviendas en Neuquén

"Las viviendas de ADUS no podían lanzarse porque estaban financiadas 100% por Nación en el marco del plan Casa Propia. Hace una semana se entregó el convenio del secretario de Urbanismo y Hábitat de Nación con 100% de cobertura provincial" expresó.

Viviendas IPVU.jpg

Dietrich y el Intendente de Loncopué, Daniel Soto, firmaron este viernes 13 de septiembre el convenio de obra delegada al municipio, y se formalizó el anticipo financiero para el reinicio de 12 viviendas en la localidad. Este convenio es el primero de varios que se van firmar próximamente en otras localidades.

Luego de la firma, Dietrich comentó: “Estamos muy contentos porque desde hoy comenzamos con el reinicio de las obras de viviendas” y agregó que “ponemos en marcha un plan de 37 obras, con 358 viviendas en 26 localidades de nuestra provincia con una inversión prevista de más de 9.500 millones de pesos y con financiamiento provincial”.

Las localidades beneficiadas

En declaraciones radiales, Dietrich detalló cuáles son las localidades en las que se reactivarán los planes de viviendas tras el traspaso de la gestión a la Provincia. Si bien no todas los proyectos planificados van a ejecutarse en la primera etapa, la inversión inicial contempla a buena parte de la provincia.

Así, las obras reiniciarán en Aluminé, El Cholar, Junín de los Andes, Las Ovejas, Los Miches, Piedra del Águila, Loncopué, Los Catutos, Mariano Moreno, San Martín de los Andes, Senillosa, Zapala, El Huecú, Huinganco, Los Chihuidos, Los Miches, Varvarco, Villa Curú Leuvú, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Taquimilán, Paso Aguerre, Tricao Malal, Villa Nahueve, Puente de Picún Leufú, Villa Pehuenia, Las Coloradas y Neuquén capital.

Las viviendas en Neuquén capital

Las obras que se reactivan abarcan un total de 26 localidades de la provincia, en el marco de un proceso de priorización en el que se definió avanzar primero con las viviendas que tenían mayor grado de avance o las que resolvían necesidades más urgentes.

ipvu4.jpg

Entre ellas hay algunos proyectos de Neuquén capital, aunque otros planes quedaron en pausa porque no cumplieron los criterios de este orden de prioridad. "Tenemos más de 250 viviendas para terminar en la ciudad de Neuquén. No están dentro de ese grupo y es el proceso que viene. Pero es lo que vendrá después, el reinicio de esas obras requiere mucha inversión, pero estamos buscando con algunas empresa de particionarla, así podemos hacer entregas parciales y no empezar recién cuando llegue todo el dinero de la inversión", aclaró Dietrich.

RU.PRO.VI 2.0: se actualizaron los datos de los beneficiarios

El IPVU-ADUS recuerda que está disponible desde febrero de este año la herramienta digital para el reempadronamiento en el Registro Único Provincial Vivienda y Hábitat (RUProVi 2.0), con el objetivo de poder brindar la información necesaria en cuanto a las soluciones habitacionales de la provincia.

Es para las personas que ya se encuentran registradas en el sistema de viviendas. La propuesta de la provincia, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo del Neuquén (IPVU), y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), tiene como objetivo dar respuestas y cubrir las necesidades para construir mejoras colectivas en la provincia.

El trámite deberá realizarse a través del sitio web: https://ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar/web/