Volvió a aparecer el Nahuelito: dos turistas se lo cruzaron y lo filmaron

El Nahuelito volvió a aparecer y fue captado por dos amigos que se cruzaron casi de frente con el mitológico animal y no dudaron en filmarlo. Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y a las pocas horas se viralizaron.

El último domingo, alrededor de las 20, dos chicos que aprovechaban el buen clima que impera en la Patagonia para ir a andar en kayak por el Lago Nahuel Huapi, pero no esperaban ser testigos de una insólita secuencia. Lo que iba a ser un paseo para aprovechar las cristalinas aguas, se convirtió en una " experiencia impresionante ".

"Estábamos en el lago y de repente se empezó a notar algo en el lago y lo empezamos a grabar. Nos mantuvimos alejados porque no sabíamos que era, pero era algo grande que avanzaba", relató a LMNeuquén Manuel, el joven de 23 años que lo filmó.

Aunque por precaución se quedaron a una prudente distancia y aunque no sabían que era, las historias del Nahuelito, el mitológico animal que se dice vive hace siglos en las profundidades del Nahuel Huapi, cruzaron por sus cabezas. "No sé qué era, no lo puedo precisar, pero era bastante grande", aseguró.

El Nahuelito apareció de nuevo.mp4

Los amigos se quedaron embelesados con las olas que se formaban tras el paso de algo que no salía a la superficie. "No son olas por el viento porque si no se habrían notado también donde estábamos nosotros", comentaron los jóvenes.

"Un momento después ya no se vio más, se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que paso, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe", analizó Manuel.

La leyenda del Nahuelito

La historia del Nahuelito nació hace décadas, con testimonios de todo tipo al respecto. En el video que tanto se ha difundido en redes sociales, se aprecia cómo algo se mueve a una gran velocidad por debajo del agua.

La leyenda del Nahuelito fomenta la creencia que se trata de un ser misterioso del periodo plesiosauro, es decir, un monstruo marino de la era de los dinosaurios. Esta creencia persiste hasta nuestros días, lo que alimenta la intriga y la curiosidad sobre lo que realmente podría habitar en las profundidades del Lago Nahuel Huapi.