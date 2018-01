"Nicole es dominante"

“Ella es dominante. Eso cuesta un poco”, lanzó el futbolista y relató una situación que vive a diario: “Ella está en la casa con la más chiquita cuando estoy entrenando, y después se la lleva al programa en el que ella trabaja. ¡Pero es mi día! Entonces le digo que la voy a buscar, y me dice que se la llevó al canal. Así, tal vez me tengo que ir hasta el canal a buscar a Sienna y después llevármela. Ella hace este tipo de situaciones para estar con la nena, pero no se da cuenta de que yo no tengo tiempo para ir hacia donde está ella”, expresó un poco molesto.

Aunque aclaró que mantienen una “buena relación”, reconoció que muchas veces tiene que apelar a su tolerancia para no explotar por los caprichos de Nicole. “Yo soy de tolerar bastante y soporto bastante. Por su carrera, ella está acostumbrada a decidir los horarios porque es la protagonista. Y en la vida, a veces pasa lo mismo. Ella estipula los días o las cosas, y yo le digo: ‘Pará, dejame ver si puedo’”.

Pensó que era para siempre

Poroto se sigue lamentando no estar al lado de la madre de sus hijas, más allá de que ella ya haya dado vuelta la página y hasta se haya animado, en vano, a buscar el amor en brazos de Facundo Moyano.

En medio de los rumores que lo vinculan con Micaela Viciconte, contó cómo lo afectó la ruptura con la modelo. “En el momento en que formé la familia con Nicole, pensé que iba a ser eterna: la aspiración era que fuera para siempre. Fue duro”, aseguró.