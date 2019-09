Un sinnúmero de elementos que no fueron tenidos en cuenta, la nieve, el viento blanco, las temperaturas extremas, una ruta no habilitada para transitar y el no contar con provisiones ni vestimentas adecuadas e imprescindibles dejaron a los dos hombres que perdieron la vida en la ruta 13, prácticamente “a la buena de Dios”. Pero se arriesgaron, solo para pedir auxilio.

Francisco Herrera, de 52 años, y Daniel Benegas, de 27, fueron hallados sin vida luego de la intensa búsqueda que se llevó a cabo durante las últimas horas, tras quedar varados en la ruta 13. Padecieron la crudeza de la intemperie en los kilómetros que recorrieron de a pie y murieron por hipotermia, ya que no tenían la vestimenta necesaria para hacer frente a ese frío extremo. No lograron llegar a Primeros Pinos para solicitar ayuda.

Junto a ellos viajaba Georgina Oñate de 32, que fue rescatada en el interior de una camioneta Toyota Hilux, luego de que otro conductor alertara sobre su presencia. Los tres desaparecieron el miércoles al mediodía cuando regresaban a Plottier tras participar de un encuentro religioso en Aluminé.

Tony Rodríguez, presidente de Agreste Sur Asociación Deportiva de Escalada y Montañismo, un club de escaladores de Neuquén, explicó que en esta época del año y en sectores aislados y tan agrestes, con acumulación de nieve y viento blanco es imprescindible tomar precauciones extras y, sobre todo, “decisiones acertadas” para evitar incidentes tan graves.

Conocedor del lugar y de técnicas de supervivencia, sostuvo que resulta extraño, en primer lugar, que estas personas decidieran avanzar por una ruta que no estaba habilitada por Vialidad para transitar.

Efectivamente, las autoridades confirmaron que la ruta estaba cerrada por acumulación de nieve pero que la valla de señalización estaba levantada, por lo que los ocupantes de la camioneta pudieron avanzar unos 38 kilómetros.

En segundo lugar, advirtió, “nunca se debe transitar solo por este tipo de lugares por más que tengas una camioneta 4 x 4”. “Con 30 centímetros de nieve ya te quedás, no hay manera de pasar”, indicó Rodríguez, por lo cual en general se debe tratar de viajar en compañía de otros rodados.

Si bien en este caso las personas salían de un evento religioso, y no llevaban suficiente abrigo, el presidente del club Agreste Sur explicó que es requisito indispensable llevar vestimenta adecuada cuando se sale a un sitio con este clima riguroso.

“Cuando uno elige ir a este tipo de lugares, donde no hay señal de celular, donde sabés que algo le puede pasar a tu vehículo, siempre hay que llevar vestimenta, agua para las personas y para el auto, ruedas de auxilio, comida, combustible extra, porque aunque no seas experto en esto, te pueden servir”, sostuvo Rodríguez.

“A veces hay un exceso de confianza, y la gente es víctima de su propia ignorancia o desconocimiento. En este caso el clima era muy malo, hasta los rescatistas tenían problemas. No se sabe la razón por la que estas personas eligieron ir por esa ruta… pero avanzaron bastante pese a la nieve. Aunque la zona de la Pampa de Lonco Luan donde subieron es una planicie muy grande, extremadamente expuesta al viento y este es un obstáculo muy difícil de sortear”, dijo Rodríguez.

“Había nieve, la ruta no estaba habilitada pero igual pudieron avanzar, el tema es que más arriba cuando se levanta el viento blanco también la visibilidad es mala, hay gente que se confía, que confía en su vehículo, pero a veces pasan estas cosas”, alertó Tony Rodríguez.

Y en medio de este panorama, agregó, “con el vehículo detenido ahí empiezan las decisiones bien complicadas, lo peor es salir a buscar ayuda sin la indumentaria adecuada. Además, salieron para el lado equivocado, porque no tenían información, tal vez supusieron que estaban cerca de Primeros Pinos, pero estaban a unos 30 km. Y no lograron llegar, lamentablemente quedaron a 12 km”, lamentó el titular del club de escaladores.

Inclusive dos brigadistas que participaban de la búsqueda se habían extraviado, por lo cual tuvieron que suspender las tareas hasta el día siguiente.

En el caso de los tres ocupantes de la Hilux, hasta el momento solo se supo que aparentemente el viento blanco los sorprendió y el rodado quedó atascado en la nieve, sin provisiones ni abrigo, por lo cual los hombres tomaron la triste decisión de salir a buscar ayuda.

