"No dio el rating o lo echaron las redes sociales"

“A mí me queda la duda de si tenían otra expectativa de rating, porque sino lo echaron las redes sociales. Yo creo que trae generacionalmente cosas que no son con mala intención, no estuvo filoso para acompañar los cambios que hubo y pasó esto, que recibieron condena social”, dijo el conductor de Bendita en el programa “Por si las moscas”, que se emite por AM La Once Diez.

Consciente

Casella también se refirió a su trabajo en radio y televisión, reconociendo que él también podría quedar fuera de los medios de comunicación masivos: “No me creo dueño del público que nos sigue. Tranquilamente podemos quedar pasados de moda o no traspasar más la pantalla... El formato, o nosotros o la competencia se pone más afilada y la audiencia deja de acompañarnos. Siempre hay un momento en el que no te siguen más”, señaló.