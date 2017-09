No olvida de lo bueno pero tampoco extraña

La cantante volvió a disparar contra Mariano Martínez al señalar que ya no es la salvadora de nadie. "Me di cuenta de que yo en esa relación merecía recibir. Estuvo buenísimo, porque la pasé bien, pero se me hizo muy flúo lo que yo estaba aprendiendo y necesitaba aprender para la próxima", dijo.