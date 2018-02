"No tengo miedo de que me imputen", desafió Pereyra

Aunque el presente lo encuentra en una trinchera distinta a la de Moyano, siendo que hasta hace poco era un socio incondicional del camionero dentro del movimiento obrero, Pereyra comparó su situación con la del camionero.

“Lo que pasa conmigo es lo mismo que con Moyano. Se trata de denuncias mediáticas que no tienen sustento judicial”, enfatizó Pereyra en una entrevista radial desarrollada ayer en la mañana, después de que se reuniera a solas con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, el martes en la tarde.

“Jamás me citaron a declarar. Sólo pasó el allanamiento a raíz de la investigación de un medio, pero no encontraron nada. No tengo miedo a que me imputen porque no hay nada”, se envalentonó el petrolero.

“Me parece perfecto que actúe la Justicia, y será ella quien determine el resultado”, remató.