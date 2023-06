¡Ojo! ANMAT prohíbe un conocido medicamento para la acidez

El Omeprazol ILAB, ampliamente utilizado para el tratamiento de afecciones gastrointestinales, se convirtió en el centro de atención después de que se descubriera que ninguna de las cápsulas disponibles en el mercado contaba con un registro sanitario válido. Esta situación plantea un grave riesgo para la salud de los consumidores, ya que no se cuenta con la certeza de que el fármaco haya sido evaluado y aprobado por las autoridades competentes.

Qué es el Omeprazol

El omeprazol, disponible mediante receta médica, se utiliza tanto en monoterapia como en combinación con otros medicamentos para tratar los síntomas asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Esta condición se caracteriza por el retorno del ácido estomacal al esófago, lo que puede causar reflujo y posiblemente dañar su revestimiento.

ANMAT.jpg Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Qué significa que un producto fue certificado por ANMAT

Cuando un producto cuenta con la aprobación de la ANMAT, implica que el organismo certificó, registró e inscribió el producto, garantizando que cumple con los estándares de seguridad para la salud de las personas y del medio ambiente.

Los productos que fueron debidamente autorizados, registrados y/o inscritos por el organismo poseen un número de registro, número de inscripción o hacen referencia a la normativa que los regula.

Si un producto menciona en su publicidad o en el empaque la frase "Autorizado por ANMAT", pero no cumple con los requisitos de rotulado correspondientes a su categoría, es posible que se trate de un engaño. El organismo no certifica productos que no cumplen con las normativas vigentes establecidas para su categoría.