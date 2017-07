Operaron de una hernia al Indio Solari

Buenos Aires.- El 2017 no parece ser un gran año para el Indio Solari. Es que luego de su trágico recital en Olavarría (que dejó como saldo dos muertos y decenas de heridos) y del enfrentamiento con su ex compañero, el guitarrita Eduardo “Skay” Beilinson y su ex manager la Negra Poli, por haber permitido que sus canciones puedan ser distribuidas en las diferentes plataformas digitales, ahora el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo que ser operado de urgencia por una hernia.