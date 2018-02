Otra pesadilla en blanco y negro

El equipo neuquino buscó dejar atrás la dura derrota 5 a 0 por Copa Argentina y aunque mostró una imagen algo más adornada, le faltó mucho para doblegar a un Cipo que no necesitó una actuación descollante para llevarse los tres puntos al otro lado del puente.

El Rojo volvió a fallar en el fondo ante un rival que no perdona y lo pagó caro. A la visita le bastó con golpear en los momentos justos para luego aguantar con solvencia los embates de un Rojo desesperado y sin ideas.

Cipolletti, en cambio, se repuso de lo que fue la derrota en el arranque como local ante Sansinena y sumó sus primeros puntos en la zona reválida.

Sobre el final del partido, la impotencia tanto dentro como fuera de la cancha se vio reflejada en graves incidentes entre algunos hinchas y los propios jugadores (ver aparte).

Independiente salió a la cancha a ser protagonista y a demostrar que podía ser más que la última vez, sin embargo, nuevamente los errores defensivos en la salida lo terminaron complicando de entrada. Piñero robó una pelota y cuando se iba de cara al gol, Ramos lo tuvo que camisetear al borde del área. De ese tiro libre, Morales la colgó del ángulo derecho de Pontet que nada pudo hacer ante el gran remate del volante.

El Rojo de todas maneras se mostraba algo mejor que la visita y siguió yendo al frente a buscar el empate. Ávila, de cabeza, lo tuvo solo dentro del área, pero el remate se le fue por arriba. Villegas fue un problema para Azcárate y Velázquez, aunque no tuvo compañía para llegar al gol.

Pisando los 20 minutos, la armaron bien entre Giménez y Morales por la izquierda, este último tiró el centro y Carrera llegó solo por el centro del área para empujarla y tirarle otro baldazo de agua fría al local.

A partir de ahí, al Rojo le costó cada vez más y Cipo se fue tranquilo al entretiempo con la ventaja.

Ya en el complemento Sosa obligó a Pontet a volar para sacar una pelota que buscaba ángulo y le bajaba la persiana al partido.

Trotta mandó rápido a la cancha a Guido Abayián, el Rojo ganó en peso ofensivo. Allí el que debió aparecer fue Matías Alasia, ahogándole el grito al lungo atacante en más de una oportunidad.

Cipo le cedió la pelota al Rojo, que intentó por todos lados siempre con Villegas como eje y algunos buenos aportes de Reynoso. Nada de esto hizo tambalear un resultado que el albinegro aguantó con aplomo de sus volantes de experiencia como Vilce y Giménez. Sobre el final, cuando Velázquez salvó sobre la línea el descuento de Villegas, salió la contra en los pies de Morán que llegó a zona de gatillo y la soltó para que Weiner, entrando solo, liquidara las acciones con un potente remate cruzado.

Tras el pitazo final de Sergio Testa, el escándalo de los piedrazos y los jugadores yendo a enfrentar cara a cara a los propios hinchas de la barra... Desde la platea le reclamaron actitud al equipo y se escucharon algunos gritos en contra del entrenador Diego Trotta.

Un final triste para un clásico que parece tener un solo dueño que vive en Río Negro y que sólo cruza el puente para sumar de a tres.

5 triunfos al hilo de Cipo como visitante del Rojo

En esos cinco partidos (uno jugado en cancha de Centenario) Cipo convirtió 12 goles y el Rojo ninguno. En La Chacra, particularmente, el Albinegro no perdió nunca y sacó 16 de 18 puntos. Además, llegó a las 13 victorias consecutivas contra el Rojo.

Morales, Carrera y Weiner, los autores de los tres goles del Albinegro.

Viaje a Lincoln para levantar

Independiente deberá reponerse rápido de la derrota ya que este jueves deberá estar en Lincoln para enfrentar a Rivadavia y sumar de visitante lo que dejó en el camino en La Chacra.

Trotta tendrá poco tiempo de preparación ya que el equipo debería partir el miércoles rumbo a la ciudad bonaerense. Por su parte, Cipolletti jugará en casa ese mismo día frente a Deportivo Madryn.

Esta tarde, Sansinena, que es líder junto a Cipo con un partido menos, recibirá en General Cerri a Rivadavia, que debuta.

Por la zona campeonato, Deportivo Roca recibe a Gimnasia de Mendoza en su estreno como local desde las 21:30.

9 goles le hizo Cipo al Rojo en los últimos tres partidos disputados en La Chacra.

Carrera: segundo gol, lesión y un susto Neuquén

La Chacra le sienta bien a Matías Carrera. Había marcado en la goleada por la Copa Argentina y ayer puso el 2-0 parcial. Sin embargo, tuvo que salir a los 35 minutos por una torcedura del tobillo izquierdo. “Estoy muy contento por el gol, siempre me dicen que tengo que picar detrás de Piñero por las dudas, porque todo puede pasar, justo lo hice y gracias a Dios se dio”, expresó el cipoleño.

Carrera fue uno de los cambios en la formación, respecto del once de la caída contra Sansinena. “Creo que el equipo demostró actitud, que quería ganar. En ciertos momentos se cerraron los espacios pero encontramos la forma”.

Respecto de la lesión, el volante contó: “Se me trabó el tobillo en el césped y después ya no pude seguir, no podía ni marcar. Antes que nos metieran un gol, preferí que entre otro”, cerró.

Si entre ellos se pelean... Piedras y un insólito cruce

Tras la caída, la barra tiró proyectiles y los propios jugadores la enfrentaron.

Iban poco menos de 20 minutos de partido cuando Cipolletti convirtió el segundo gol y comenzó a liquidar el partido. Fue ese en el momento en que las primeras piedras cayeron cerca del arco que defendía Matías Alasia.

El arquero de Cipolletti tomó alguna de las piedras que arrojaban y se alejó del área para ir a mostrarle al árbitro.

Sólo fue un aviso de lo que sucedería una vez consumada la derrota. Los hinchas comenzaron a arrojar piedras a la cancha y algunas de ellas alcanzaron la zona de plateas en donde se encontraban muchos de los familiares de los propios jugadores.

Esto agotó la paciencia de muchos de los protagonistas que no dudaron en ir a enfrentar cara a cara a los simpatizantes que arrojaban los proyectiles. Algunos de ellos, como el caso de Manuel Berra y Federico Cataldi, incluso alcanzaron a conectar golpes -alambrado mediante- con los enardecidos barras.

Un momento de mucha tensión en la que la Policía tardó una enormidad en reaccionar y disuadir a los hinchas. Luego de eso, hubo algunos enfrentamientos también en la zona del acceso principal entre los uniformados y los hinchas.

En el partido anterior, en el que Cipo goleó 5 a 0, no se habían visto incidentes mayores salvo por los proyectiles que impactaron contra el micro en la previa al encuentro.

Mucha bronca en los jugadores que se retiraron calientes por la derrota y por el mal momento que pasaron sus familiares en las gradas de la platea.

Finalmente, los hinchas dejaron el predio disuadidos por la Policía y no hubo que lamentar heridos ni detenidos.

2 partidos seguidos en los que hubo piedrazos

Anteriormente, un puñado de hinchas había apedreado el micro de Cipolletti en la previa, los mismos que ayer comenzaron con los incidentes.

Morales: “Me tenía confianza y por suerte entró”

Botella le dio la confianza al Chuky Morales y éste se la devolvió con un hermoso tiro libre al ángulo que abrió la cuenta para encaminar la posterior goleada.

El clásico en Neuquén tuvo un sorpresivo protagonista en los primeros minutos. Jonathan Morales, otra de las apuestas de Botella para este partido, fue determinante y encaminó la segunda goleada de Cipolletti frente a Independiente.

El pampeano abrió el marcador cuando iban 6 de la primera etapa, con una exquisitez de tiro libre, y además fue el asistidor de Matías Carrera en el segundo tanto, 12 minutos después.

“Me tenía confianza, ya Matías (Sosa) había pateado un par y no se le había dado, entonces la pedí, por suerte entró”, expresó el zurdo, quien con la llegada de Duilio Botella comenzó a jugar como mediocampista.

Después de la caída contra Sansinena, el técnico realizó tres modificaciones en la formación. El de Morales por Ezequiel Ávila fue uno de los nuevos ingresos.

“En nuestra cancha no se nos había dado, perdimos tres puntos fundamentales. Teníamos que venir a ganar sí o sí”, sostuvo Morales respecto del partido frente a Sansinena.

Tras dejar pasar los primeros tres puntos, el ex Guillermo Brown de Puerto Madryn valoró el rendimiento del equipo en La Chacra neuquina. “El domingo no encontramos nuestro juego contra Sansinena, pero por suerte hoy se nos dio un partido muy bueno, esperemos seguir así”, se esperanzó el volante, que con la gran actuación de ayer se entusiasma con ganarse un lugar definitivo entre los titulares del Albinegro.