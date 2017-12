Otra vez sopa

Hace dos semanas que la modelo y el ex tenista no se ven ni comparten fotos en las redes sociales, y la separación parece casi un hecho. Ante esta situación, los medios fueron en busca de Pampita, quien no desmintió la crisis y dejó muchas dudas.

“No tengo nada que contarles. Me voy a mantener así, es lo único que les puedo decir”, fueron las palabras de la modelo ante la consulta de los medios que la esperaron el jueves una vez que finalizó Showmatch. Ayer, a la salida de su ciclo Pampita Online, la ex de Benjamín Vicuña nuevamente mantuvo la postura a la hora de declarar sobre el tema de la crisis.

Tomaron distancia: La pareja está separada hace dos semanas, según confirmó Yanina Latorre.

Noche de risas con amigos

Yanina Latorre aseguró que Pico Mónaco disfruta la noche con sus amigos. “Anoche (por el jueves) salió con dos amigos y se lo vio muy divertido y matándose de la risa en un conocido bar”, dijo la panelista.

Por otro lado, se informó que la producción de Pampita online (KZO) había preparado un video de cierre de fin de año con imágenes del ciclo, que también incluía la visita de Pico -junto a los hijos de ella-, pero finalmente no saldría al aire.

Decaída

Ángel de Brito, en Los ángeles a la mañana, reveló que el ánimo de la morocha en el “Bailando” no es el mismo. “No está alegre como siempre cuando llega a Showmatch. Se la ve caída y muy triste”, dijo el conductor.

Por su parte, Yanina Latorre (tiene contacto directo con Pampita) aseguró que la separación se da por “un mensaje que ella encontró en el teléfono de Pico”.

Sol Pérez y Pico se conocieron cuando la rubia visitó Por una moneda, programa que el ex tenista conduce junto al Pollo Álvarez. En ese momento, la temperatura subió muchísimo cuando la ex participante del “Bailando” le enseñó a perrear a Mónaco.

Pico se calentó e hizo su descargo en las redes

En medio de la tormenta, Juan Mónaco hizo un descargo en la red del pajarito (ver tuit) y su mensaje fue retuiteado por ¡Sol Pérez! El ahora conductor de TV fue el gran ausente en la entrega de los Premios Tato, donde Pampita estaba nominada a Mejor Conducción Femenina. Ese faltazo hizo que creciera el rumor de la separación. Precisamente, Pico explicó por qué no estuvo junto a su novia en la gala: “Los premios fueron a las 8 y a esa hora yo estoy grabando el programa (Por una moneda). Recién finalizó a las 9 y no pude estar por una cuestión horaria”, dijo Mónaco a un notero de Intrusos.

Por otro lado, se refirió a los medios diciendo que muchas veces “venden un título” y después en la nota “el sentido de la frase es otro”.

Durante este año Pampita y Pico compartieron viajes a Miami, Ibiza, París y Punta del Este. Justamente, en este último destino tenían previsto pasar la temporada de verano. Sin embargo, la modelo ya anunció que se irá a Uruguay con sus hijos: “Espero irme de vacaciones y no tener que hablar de nada. Estoy contando los días. El martes estoy en Uruguay. Me voy con mis hijos”, dijo Pampita.

Embed Boludeces NO ! Por favor . Gracias, tengan un poco de respeto con lo q dicen — Juan Monaco (@picomonaco) 15 de diciembre de 2017

“No me metan en la vida privada de dos personas”

Tras ser apuntada como la tercera en discordia, Sol Pérez salió muy enojada a responder luego que De Brito la señalara como la causante de la ruptura: “Chicos, no tengo ni el número de Pico, no digan pelotudeces”.

“Voy al programa Por una moneda porque me invitan, es mi laburo y la paso de diez. Eso no quiere decir que yo me mande mensajes ni con Pico ni con el Pollo. A mí me invita la producción y voy a seguir yendo”, agregó la rubia.

Enojada, la meteoróloga afirmó que no le gusta que “la dejen en ese lugar”: “No hablo de mi vida privada, menos me gusta que me metan en la vida privada de dos personas que conozco. No es lindo que me dejen en ese lugar”, cerró Sol.