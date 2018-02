Otro caos por una protesta

Los obreros de la construcción marcharon hacia los puentes carreteros para exigir el inicio de obras en la ciudad. Desde las 8 mantuvieron cortado un carril sobre las cabinas del ex peaje, a la espera de una convocatoria por parte del gobierno provincial. No consiguieron el contacto, pero sí una promesa desde el Poder Judicial sobre la puesta en marcha del proyecto en las próximas semanas.

El cruce hacia Neuquén fue caótico porque los afiliados a la Uocra Cipolletti cerraron los dos carriles en sentido hacia la vecina capital, por lo que para llegar al puente nuevo autos, camiones y colectivos debían desviarse hacia los carriles de ingreso a Cipolletti. Se formó un cuello de botella que ocasionó una demora cercana a los 30 minutos para unir el centro cipoleño con el puente.

En el corte, el secretario general del gremio Uocra, Juan Garrido, aseguró: “Tenemos en juego más de 90 puestos de trabajo a la espera de que inicie la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti. Todavía no hay fecha de arranque y las familias no pueden seguir esperando. Hace más de dos años que no tenemos obras públicas grandes”.

Advierten que harán más cortes

Los trabajadores enrolados en el gremio de la Uocra Cipolletti que llevaron adelante la protesta advirtieron que la próxima semana endurecerían las medidas en caso de no tener una respuesta favorable por parte del Gobierno.

En ese contexto, el juez del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarián informó que junto con el Ministerio de Obras Públicas se acordó con la empresa adjudicataria el modo de cancelación del anticipo financiero y la obra comenzaría “a mediados de marzo o principios de abril”.

Habrá que ver si esta respuesta conformó al gremio o si la semana que viene vuelve con los cortes a los puentes.