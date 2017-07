Otro foco de conflicto entre el Gobierno y los mapuches

Jorge Nahuel, representante de la Confederación Mapuche del Neuquén, explicó que la empresa intentó ingresar por la fuerza a un predio por orden de la Subsecretaría de Tierras de la provincia. Por ese hecho, ayer presentó un recurso administrativo contra Javier Berzano, director de Gestión Territorial de la provincia.

Tras la “denuncia”, que no llegó al ámbito judicial, el ministro de Seguridad, Trabajo y Medio Ambiente, Jorge Lara, aseguró que los reclamos de la comunidad no tienen sustento porque ellos no están alcanzados por la Ley 26.160 de relevamiento territorial.

“Están en un paso previo que se llama obligaciones cumplidas, después del cual se verifica si el objeto por el cual la tierra fue cedida en su momento al padre se cumplió”, indicó el funcionario provincial.

Si bien la comunidad Warkilew cuenta con la personería jurídica desde hace poco tiempo, aún no tiene asignado un territorio.

Nahuel fue determinante y dijo que la actitud del gobierno provincial fue “extorsiva”, sobre todo la de una funcionario de Tierras.

“Hubo una notificación de tierras pidiendo a la comunidad que se abstenga a obstruir el ingreso a YPF o de lo contrario van a hacer caducar todos los trámites de regularización territorial”, manifestó.

“Entendemos que esa es una extorsión, porque el deber de Tierras no es extorsionar a una comunidad para que entre una empresa, sino regularizar las tierras. El funcionario se fue de su rol y le estamos llamando la atención”, agregó.

El líder de la Confederación Mapuche dijo que “se están haciendo trabajos de exploración sísmica” y no lo pueden permitir”. “Ellos nunca dan a conocer sus planes de trabajo ni los informes de impacto, ellos quieren entrar por la fuerza”, advirtió. El gobierno provincial tiene otros puntos de conflicto con las comunidades mapuche. En Tratayén está el lof Fvta Xayen, que mantiene ocupado el acceso a un campo de mil hectáreas perteneciente a la familia Galván de Centenario, donde tiene unas 80 hectáreas en producción de peras y manzanas. Hubo denuncias y un desalojo fallido, pero el conflicto territorial aún no se solucionó.

JORGE LARA

“Hay un ideólogo y otros gerentes”

Jorge Lara, ministro de Seguridad y Trabajo de la provincia, fue crítico con el accionar de la Confederación Mapuche del Neuquén y el reclamo que hicieron a Tierras. “Son siempre los mismos en la zona petrolera, desde Sauzal Bonito, los Campos Maripe, los Cherqui son todos lo mismo. Nahuel (por Jorge) es el ideólogo y ellos son los gerentes”, señaló.

“Hoy (por ayer) dejaron una nota de reconsideración y plantearon que no iban a dejar nada hasta que no esté la Ley 26.160 de relevamiento territorial. Pero la ley no los alcanza a ellos porque la ley de relevamiento territorial se hace con las comunidades que estaban reconocidas al 2006 y a ellos no les corresponde”, concluyó.