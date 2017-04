“Robás, pagás y zafás”, eso es lo que podría entender la sociedad con un fallo como el que dictó en Junín de los Andes el juez Mariano Etcheto, durante una audiencia de control de acusación en la que el fiscal Manuel González pretendía llevar a juicio a dos ladrones acusados por encubrimiento, pero que fueron sobreseídos luego de pagar cada uno 5 mil pesos en dos cuotas.

“Fue un disparate”, calificó González lo ocurrido en una audiencia realizada el miércoles 29 de marzo, donde el juez Mariano Etcheto sobreseyó a los dos acusados.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso LM Neuquén, los acusados por encubrimiento son oriundos de Neuquén capital y tienen un frondoso prontuario; de hecho uno de ellos había estado vinculado a una violenta entradera ocurrida tiempo atrás en una cabaña de Villa La Angostura, donde maniataron a las víctimas.

“Durante la audiencia de control de acusación la defensa de los dos ladrones, de 33 y 55 años, planteó una reparación concreta que consistió en que cada uno pague 5000 pesos en dos cuotas de 2500, para ser sobreseído. Yo me opuse, pero el juez avaló la solicitud de la defensa y los sobreseyó”, relató indignado González.

Ambos acusados habían sido detenidos a bordo de un Gol verde, luego de que se cruzaran con el dueño de la casa a la que minutos antes habían entrado a robar.

El damnificado fue el que advirtió que uno de los delincuentes llevaba una mochila que era suya. Al llegar a la casa encontró violentada la puerta y le faltaban pertenencias, entre ellas, la mochila. El hombre llamó rápidamente a la Policía y a pocas cuadras del lugar del robo fueron detenidos.

“Yo los iba a llevar a juicio acusados por encubrimiento, eran personas con antecedentes condenatorios y reincidentes”, indicó el fiscal, quien aclaró, ante la chicana de algunos de que “apele” la decisión del magistrado, que bien saben que por un delito cuya pena es menor a los 6 años es inapelable.

“Ya está, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fallos porque sientan un antecedente: delinquen, pagan y se van sobreseídos. Es muy grave porque entonces el que puede pagar, paga; ¿y el qué no?”, se preguntó en tono reflexivo González.

“Ahora, el delincuente que puede pagar sale; y el que no ¿qué hace? Manuel González. Fiscal

El fiscal González invitó al pueblo para que acudan a las audiencias y observen las decisiones que toman los jueces.

“Era más adecuada la reparación del daño”

Ante la polémica desatada después de que dos delincuentes con frondoso prontuario pagaran 5 mil pesos cada uno y en dos cuotas para ser sobreseídos, el juez Pablo Balderrama salió a contestarle al fiscal Manuel González.

“Lo que hacemos los jueces es aplicar lo que dice el Código Procesal y lo que dicen las leyes de fondo, y nosotros no estamos de acuerdo con que quien tiene dinero puede pagar para evadir la Justicia, esa no es nuestra visión. Pero en un caso que tiene poca significancia jurídica, nos parece más adecuado que la reparación del daño solucione el conflicto. No tiene ningún sentido aplicar la ley penal porque es el último recurso para solucionar un conflicto. Por eso aceptamos estas relaciones económicas”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal Manuel González celebró que el caso se haya prestado para el debate público y que los jueces salgan a explicar sus fallos a la sociedad.