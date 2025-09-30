El dólar rebota en el último día de septiembre: qué pasa con la cotización

Durante el lunes aumentó 30 pesos en su cotización en el Banco Nación. El dólar mayorista se mantenía estable.
El dólar oficial arrancó este martes en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación. Durante el lunes hubo una suba de $30 respecto del cierre del viernes.
Con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, la moneda estadounidense registró una suba del 2,2% y comenzó la semana en alza.
El objetivo de la medida, publicada por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 8336, es limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.
El dólar blue cotizaba esta tarde en $1.430, mientras que los dólares financieros estaban en baja: el MEP cotizaba a 1.450,18 pesos y el CCL a $ 1.486,59.
El dólar mayorista estaba en $1.360, y finalmente el dólar futuro en 1.345 pesos. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.480,22 para el techo y $945,27 para el piso.
Crece el atesoramiento de los argentinos en moneda extranjera
El atesoramiento de los argentinos en depósitos o billetes en moneda extranjera superó los US$254.000 millones en el segundo trimestre del año, según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El reporte reflejó que al final de junio, “el total de activos externos propiedad de residentes fue estimado en US$470.331 millones, de los cuales US$254.371 millones correspondieron a moneda y depósitos”.
Le siguieron en importancia: participación de capital y participaciones en fondos de inversión por inversión de cartera, con US$66.397 millones; participaciones de capital por inversión directa, con US$53.561 millones; títulos de deuda de inversión de cartera, con US$41.023 millones; y activos de reserva, con US$39.973 millones.
La cifra de ahorros en moneda extranjera en manos de los argentinos implica un crecimiento de US$2.339 millones en el periodo entre abril y junio respecto al registro del primer trimestre del año, aunque es menor al total exhibido en el final del gobierno de Alberto Fernández cuando alcanzaba los US$261.368 millones.
La mayoría de los dólares acumulados por este concepto están en la informalidad, bajo el colchón o en cajas de seguridad no declaradas. Estas divisas son las que el Ejecutivo intenta que vuelvan al sistema con el proyecto de inocencia fiscal.
