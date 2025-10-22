EN VIVO | Qué pasa con el dólar antes de las elecciones 2025: qué dijo Caputo

El Gobierno se prepara para afrontar este miércoles la antepenúltima ronda del dólar antes de las elecciones del domingo, luego de un cierre este martes con el oficial a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.
El dólar oficial se mantiene en 1.515 pesos
La moneda extranjera, en su versión libre, permanecía sin cambios este miércoles al mediodía, en tanto que el blue subía a 1.555 pesos. Por su parte, el dólar mayorista, clave para las bandas de flotación, escala a 1.490,50 pesos.
Los dólares financieros, como el MEP y el CCL, cotizaban a 1.588,86 pesos y $1.607,97, respectivamente.
