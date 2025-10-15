Femicidio de Gabriela Barrios: los escalofriantes detalles del hallazgo del cuerpo y las pistas que investigan

La joven tenía 20 años y la encontraron sin vida tras estar dos días desaparecida. Qué se sabe hasta el momento.

La última vez que la vieron con vida fue cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas.

Tras varios días de intensa búsqueda, encontraron muerta a Gabriela Arací Barrios , una joven de 20 años que había desaparecido el domingo pasado . Su cuerpo fue hallado en una vivienda vinculada a uno de los detenidos por el caso, que ya fue caratulado y se investiga como femicidio .

La última vez que la vieron con vida fue cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas en la localidad de Avia Terai, en Chaco . La madre rápidamente alertó a la Policía sobre su desaparición , por lo que se activó el protocolo de búsqueda y llevaron a cabo un gran despliegue de allanamientos en simultáneo en diferentes viviendas vinculadas a la joven.

El principal sospechoso es su ex pareja, Jesús Salvatierra de 33 años, quien al momento de ser detenido tenía heridas compatibles a signos de defensa. Fue en su vivienda y en medio de un allanamiento, donde e ncontraron el cuerpo de la joven en un pozo ciego .

presunto femicida chaco

El hallazgo del cuerpo de Gabriela en la casa de su ex pareja

A pocos kilómetros del pueblo, un hallazgo cambió el rumbo de la búsqueda: la moto de la joven apareció totalmente incendiada dentro de una vivienda abandonada. Según vecinos y conocidos, Salvatierra era un hombre de temperamento fuerte y mantenía con Gabriela una relación "inestable".

Fue así que el lunes por la mañana, la fiscalía ordenó allanar su casa y trabajó el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña junto a perros rastreadores de la División Búsqueda de Personas.

Un perro entrenado para detectar restos humanos marcó una zona puntual de un terreno. Al revisar el lugar, los agentes hallaron un pozo cloacal cubierto con una tapa de cemento. Al destaparlo, personal de Bomberos descubrió una bolsa de arpillera amarilla con el cuerpo de una mujer parcialmente desnuda, que luego fue identificado como el de Gabriela Barrios.

busqueda chica de chaco

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una moto RX 150, cuatro cuchillos, una radio portátil, cabellos, pantalón grafa, mantel y una remera negra.

El acusado por el femicidio de Gabriela intentó quitarse la vida

Este martes cerca de las 10 de la mañana, efectivos de la Comisaría Primera de Sáenz Peña intervinieron al advertir que el detenido identificado como Jesús Salvatierra se habría lesionado en la zona del cuello, notando gran derrame de sangre en el piso de la celda donde se encuentra detenido.

comisaria chaco femicida

Por el momento, se encuentra internado en estado crítico en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de haber sufrido una grave herida cortante en el cuello, lesionando así la membrana cricotiroidea. El acusado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El diagnóstico, firmado por la doctora Sonia Adornis, indica que el paciente permanece bajo sedoanalgesia y asistencia mecánica ventilatoria, con un tubo de avenamiento pleural y control permanente en el Shock Room del hospital.

El parte fue emitido por el Subcomisario Sergio Rubén Gómez, jefe de la comisaría de Avia Terai, quien confirmó que se aguardará la evolución médica del sospechoso para definir los próximos pasos judiciales en el marco de la investigación por el femicidio que conmocionó a la comunidad chaqueña.