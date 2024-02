Javier Milei celebró que la clase media vende dólares "para llegar a fin de mes"

En su tuit, Javier Milei se limitó a compartir el enlace de la nota y copiar el título que, por sí solo, aporta bastante información y no es precisamente elogioso con la gestión económica de su gobierno. "Por el apretón monetario, inflación y recesión, ahorristas venden dólares para 'llegar a fin de mes'" , reza el posteo del presidente imitando al titular.

Javier milei sobre la recesion.jpg

La nota intenta explicar el por qué de la baja en las cotizaciones de la moneda norteamericana, y cita en su primer párrafo a un vendedor de las cuevas de la city porteña: "Hoy no hay compradores. Son todos vendedores. Vende la clase alta para seguir manteniendo su nivel de vida y vende la clase media para llegar a fin de mes. Se ven muchas ventas de a puchos, para pagar cosas puntuales. Pero no hay pesos y la gente desinvierte y vendo lo que compró antes. Están vendiendo ahorro porque no les alcanza la plata"

Por otra parte, explica que muchos ahorristas perdieron dinero, al comprar dólares a $1200 y venderlos a penas por encima de los mil pesos. El mismo vendedor denominó la situación como "una locura" y aseguró que se trata de "una pérdida altísima", debido a que en dos meses el costo de vida aumentó un 50% y el dólar bajó, lo que implica una gran merma en los ahorros de los argentinos. El horizonte es marzo, se espera que el mercado de cambios repunte con la vuelta "a full" de las actividades.

"De cada 10 personas que entran a la casa de cambio nueve y medio son para vender. Nadie compra", advirtió "De cada 10 personas que entran a la casa de cambio nueve y medio son para vender. Nadie compra", advirtió

Baja de la inflación a causa de la recesión

Otro de los puntos que destaca la publicación periodística respaldada por el presidente, es el de la inflación y la recesión de la economía. Según indican, el gobierno "se juega" a que "habrá una desaceleración notoria" y creen que el índice de febrero podría estar por debajo, incluso, del 15%.

En este sentido remarcan que esta merma tendría relación directa con "la brutal caída de la economía y el consumo desde que llegó Javier Milei al poder". "La recesión hará su trabajo sucio para que los precios se contengan a pesar de la batería de aumentos ya programados para los próximos meses".

El plan económico y los consejos para ahorristas

Por otra parte, citan al consultor Salvador Di Stefano que asegura que el plan económico está "descolocando" a muchos inversores, y agrega que "el Gobierno de Javier Milei está llevando adelante una política monetaria contractiva, esto implica que la circulación monetaria sigue en un nivel similar al que teníamos cuando asumió, en torno de los $7,5 billones, cuando a dos meses de mandato la inflación corrida rondaría el 45%".

Salvato, además, indica que el programa aplicado "nos está llevando a una recesión de dimensiones desconocidas, en especial porque en la Argentina hace muchos años que no nos sometemos a una estricta regla monetaria de no emisión". También remarca que los agentes económicos "no logran financiar sus gastos e incurren en desahorros".

Por último, aconseja que, ante este cambio de política monetaria, la lógica para manejar ahorros y financiamientos debe ser "diametralmente opuesta" a la que se tenía con la gestión anterior. "Hay que ahorrar en pesos y endeudarse en dólares. El dólar semifijo con una tasa de devaluación inferior al 3% mensual, y escasa emisión monetaria (casi nula) genera una contracción económica, que pone al dólar billete en el bando de las inversiones con poco recorrido alcista", concluyó.