Las últimas definiciones de Javier Milei: jubilados, docentes, inflación, y la respuesta a Cristina Kirchner

En diálogo con los periodistas Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Rossi, de La Nación +, el mandatario dejó una serie de definiciones respecto de la economía. En el mismo contexto, dejó calificaciones sobre la ex presidenta y vice. También se refirió al rechazo de la Ley Ómnibus, a la pelea con los gobernadores, a la situación de los docentes y los jubilados.

20% de Inflación

Respecto del índice inflacionario, el mandatario afirmó que "el número aislado es horroroso", pero aseguró que "no podemos olvidarnos de la herencia recibida". En ese sentido, aseguró que la inflación "venía corriendo al 1% diario que equivale a un 3600% anual".

"En diciembre, a pocos días de asumir, lanzamos un programa de estabilización 'hiperortodoxo' con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, para dejar en equilibrio al tesoro con un proceso de saneamiento del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasifiscal", continuó el economista.

Milei siguió sobre el mismo tema, con el dato recién salido del horno, debito a que la entrevista fue grabada por la tarde. El jefe de Estado aseguró que con las medidas iniciales y el aumento del tipo de cambio -con el impuesto PAIS- hizo "desaparecer la brecha, prácticamente".

El Presidente hizo énfasis en las medidas que tomó desde que asumió el gobierno: "Hicimos fuertes recorte del gasto público; echamos 50mil empleados públicos; 10 mil contratos que vencían y no los renovamos; eliminamos 200 mil programas sociales dados de manera irregular; bajamos en un 98% las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos la obra pública que es una fuente de corrupción".

El jefe de Estado remarcó que "enero, estacionalmente es complicado", y en ese sentido aseguró que "replicar los 25 de diciembre hubiera sido un buen dato. Dio 20, es decir que bajó cinco puntos".

Ante la pregunta de "cuándo puede volver la inflación a un dígito". Milei eludió con la respuesta y dijo que "la economía no es una ciencia exacta, pero si dejás de emitir tarde o temprano vas a exterminar la inflación porque es un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero".

El documento de Cristina Fernández de Kirchner

El presidente afirmó haber leído el documento publicado por la expresidenta. Todavía en un tono calmo, aclaró que desde su punto de vista "es incorrecto y es la base de la decadencia Argentina". "Para ella lo que genera inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad infantil grosera", indicó.

Sobre la definición de CFK al decirle "economista showman", Milei aseguró que eso no le molesta: "Quizás los nuevos tiempos requieren un poco de show". Sin embargo aclaró: "Yo creo que es intelectualmente honesta, pero adhiere a una teoría que es una porquería".

Cuánto puede durar el ajuste

Ante esa consigna, Milei respondió: "Yo entiendo el punto, pero cuál es la alternativa". Aseveró que "la gente lo entiende porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a hacer ajuste".

En el mismo sentido, aseguró que "la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian, el déficit cero no se negocia, el saneamiento del Banco Central no se negocia. Una vez que logremos eso, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando hagamos eso, vamos a tener un rebote de actividad económica".

Dijo que está trabajando para eliminar el cepo y afirmó que, al eliminar el control del mercado de cambios "desaparece el exceso de demanda y de oferta, entonces cae la tasa de interés se expande la actividad económica, se expande el empleo, mejora la calidad de los salarios y la cantidad de pobres e indigentes cae. Eso va a hacer que la actividad económica rebote".

Ley Ómnibus

Al hablar de este tema, el tono de Milei se elevó y el nerviosísimo fue notorio. Sobre el proyecto dijo que el proyecto de reformas hacía que Argentina "escalara 90 puestos en libertad económica". Según el presidente "podríamos duplicar el PBI per cápita en 7 años, y en cambio será en 25".

"El problema es que esta gente, los políticos, no quieren ceder sus privilegios. La ley tenía dos objetivos, las reformas y terminar de ordenar el espectro político para que la gente entienda que vota de un lado y del otro"; "eso implica que muchos delincuentes que se disfrazan de ovejas, son lobos", insistió.

Completamente exacerbado, Milei continuó: "Lo más maravilloso que pasó con la ley, es que cuando la empezaron a desguazar dejaron en evidencia y los dedos sucios y las votaciones permitieron mostrar quienes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegios".

Según sus palabras, "Fue fabuloso". E interrogó: "Por qué te cree que la levanté", rápidamente se contestó solo que fue porque logró "el objetivo". "Está bueno que la gente sepa quienes votaron en contra del cambio y a favor de los curros. Son una manga de delincuentes y en el 2025 no van a pasar, el Congreso va a generar la depuración. Nosotros le vamos a recordar a la gente quienes son sus enemigos", remarcó en un estado de euforia.

NOTICIA EN DESARROLLO