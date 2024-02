¿Habrá paritarias docentes? La versión del Gobierno

Según el portavoz, se está analizando la posibilidad. De todas formas aseguró que "las paritarias docentes nacionales no existen".

El vocero presidencial, Manuel Adorni , afirmó este miércoles que el Gobierno "está evaluando" la posibilidad de convocar a paritarias docentes nacionales , aunque aclaró que todavía "no hay ninguna definición al respecto" pese a que los gremios del sector educativo advirtieron que peligra el inicio de clases si la negociación salarial no se lleva a cabo.

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".