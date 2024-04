Javier Milei respaldó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema

corte suprema.jpg Javier Milei dijo que la expectativa es que tanto Ariel Lijo como Manuel García Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia. Foto: LMN

Frente a los múltiples cuestionamientos a la postulación de Lijo, el Presidente destacó que fue ese juez federal el que ordenó la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en 2007 en la causa por enriquecimiento ilícito.

Las chicanas entre Javier Milei y Cristina Kirchner

Este sábado Cristina Kirchner inauguró el Micro Estadio Néstor Kirchner en la localidad bonaerense de Quilmes, donde, tras varios meses, se dirigió al público con un discurso cargado de críticas y chicanas al presidente Javier Milei.

Para empezar, la ex vicepresidenta recordó que durante la gestión de su marido Néstor Kirchner, "hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga burlitas. No tiene plan de estabilización".

“Un plan de estabilización no es solamente una cuestión técnica. Es una cuestión profundamente política y social. Este no lo tiene. Es meramente un plan de ajuste", agregó Cristina.

"Me decidí a venir a reflexionar acá sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarco capitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo", dijo Cristina con respecto a la gestión presidencial de Milei.

Embed Junto a la intendenta de #Quilmes, @CFKArgentina reapareció en público y criticó las políticas de @JMilei.



La expresidenta y exvicepresidenta encabezó el acto de inauguración del #microestadio #NéstorKirchner.



Leé la nota completahttps://t.co/BOy2V1h2tO pic.twitter.com/oUKUDzUBJP — LMNeuquén (@LMNeuquen) April 27, 2024

A la vez que también puntualizó que "en Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda". E indicó, en clara alusión al presidente Javier Milei, "no hermano no tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. ¿Por un trimestre hazaña histórica? Nosotros con 6 años, ¿qué fuimos héroes nacionales? No".

En tal sentido, dijo "en el año 2000 y 2001 descontaron sueldos, jubilaciones y tuvimos déficit cero. En este país, en los 6 años que hubo superávit fiscal gobernaba Néstor y quien les habla".

"Te puede votar el 60% de la población, pero si la gente se caga de hambre y se queda sin trabajo ¿De qué le sirve?", fue la frase más contundente de Cristina Fernández de Kirchner.

Embed La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el… pic.twitter.com/b2Z90Akwyt — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2024

Rápidamente Javier alzó el guante de Cristina y le contestó en su cuenta de X. “La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero”, escribió.

Y continuó: “El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron...”.